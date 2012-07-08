Sel felaketi için yardım toplayanlar Pazartesi yola çıkıyor

Türkiye Gerçeği, Fazla Mesai Dergisi, Emek ve Adalet Platformu ve adilmedya.com, Samsum’da yaşanan sel felaketi için yardım kampanyası düzenledi. En son yapılan resmi açıklamalarda 12 kişinin öldüğü belirtilen Samsun’a kıyafet ve gıda götürmek için hazırlanan gruplar, Pazartesi günü yardımlarla birlikte yola çıkacak.

İşte www.adilmedya.com’da yayımlanan çağrı metni:

Samsun'da yaşanan sel felaketinde zarar gören insanlarımız için kıyafet ve bakliyat topluyoruz!

Sizler de destek olmak isterseniz SU KÜLTÜR MERKEZİ'ne yardımlarınızı iletebilirsiniz.

Gece 00:00'a dek yardım kabul ediyoruz. Yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 9 Temmuz 2012 Pazartesi günü gece yarısı yola çıkılacaktır.

Su Kültür Merkezi adres: İstiklal Cad. Rumeli İşhanı B-blok Kat:2

Tel: 0543 321 32 37

İrtibat İçin:

Önder Abay: 0543 321 32 37

İnşa Kültürevi: 0212 621 24 74