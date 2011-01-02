-SEL 200 BİN KİŞİYİ ZOR DURUMDA BIRAKTI BRISBANE (A.A) - 02.01.2011 - Avustralya'nın kuzeydoğu kesiminde kıyı bölgelerindeki sel felaketi, yaklaşık 900 bin kilometrekarelik alanda etkili oluyor. Queensland Eyaleti Başbakanı Anna Bligh, sel sularının temizlenmesinin ve etkilerinin giderilmesinin milyarlarca dolara mal olacağını söyledi. Bölgede geçen hafta boyunca yağan yağmur sonucunda meydana gelen sel, Fransa ve Almanya'nın toplamından geniş bir alanda etkili oldu ve yaklaşık 200 bin kişiyi zor durumda bıraktı. Yağmurun durmasına karşın okyanuslara dökülen akarsular kabarmaya ve kıyı bölgelerini etkilemeye devam ediyor. Kabaran nehir suları, düşük rakımdaki birçok kasabayı sular altında bıraktı. Burketown'da dün gece iki araç sulara kapılarak sürüklenirken, bunlardan birinde bulunan 41 yaşındaki bir kadın kayboldu ve bugün cesedi bulundu. Queensland eyaletinde yaklaşık bin kişi, barınaklara yerleştirildi. Eyalet polis yetkilisi Alistair Dawson, sel sularının tamamen çekilmesinin ve kurumasının bir ayı bulabileceğini kaydetti.