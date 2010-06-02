Sektörler mercek altında

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sektörleri mercek altına alıyor. Sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere, "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raporları" hazırlayacak olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, üçer aylık dönemler halinde bu raporlara Bakanlık web sayfasında yer verecek.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığı web sayfasında artık sektörel izleme ve değerlendirme raporlarının yayınlanacağı bildirildi. Açıklamaya göre sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere, üçer aylık dönemler halinde, "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raporları" hazırlanmaya başlandı. Söz konusu raporlar, sektörlerin genel durumunu ve son üç aylık değerlendirmelerini içeriyor.



İki ana bölümden oluşacak



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmaya başlanan "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raporları" iki ana bölümden oluşuyor. Raporların birinci bölümünde; "Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu, Sektörün Türkiye'deki Genel Durumu, Sektördeki Üretim Eğilimleri ve Üretilen Başlıca Ürünler, Sektörün Alt Sektörleri Ve Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler, Sektörün Bölgesel Yapısı Ve Kümelenmeler, Sektörün Dış Ticareti, Sektörün Maliyet Bileşenleri, Sektöre Özgü Yatay ve Dikey Politikalar ve Düzenlemeler, Sektör Temsilcileri Tarafından Dile Getirilen Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile Sektörün 2013-2023 Projeksiyonu" başlıklarını içerecek şekilde, sektörün genel durum değerlendirmesi yapılıyor.



İkinci bölümde kısa dönemli değerlendirmeler yapılacak



İkinci bölümde ise, son üç aylık döneme ilişkin sektörün kısa dönemli bir değerlendirmesini yapmak üzere; Türkiye ve dünyada meydana gelen gelişmeler ile sektörün üretim endeksi, kapasite kullanım oranı, ihracat-ithalat ve istihdam durumu değerlendirmelerine yer veriliyor.