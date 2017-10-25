Sektörel güven hizmet ve perakendede azaldı, inşaatta arttı

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Sektörel güven endeksleri Ekim ayında, hizmetler ve perakende sektöründe gerilerken, uzun süredir \"kötümser\" düzeyde olan inşaatta yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet sektörü güven endeksi 101.1\'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104\'e düşerken, inşaat sektörü güven endeksi 84.2\'ye çıktı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor ve endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, Ekim ayında yüzde 2.2 azalarak 101.1 değerine düştü.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.4, yüzde 2.3 ve yüzde 1.8 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 1.9 azalarak 104 değerine geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5.8 ve yüzde 3.6 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 4.6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 0.9 artarak 84.2 değerine yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.4 arttı. (Grafik)