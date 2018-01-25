Sektörel güven, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı

İstanbul, 25 Ocak (DHA) – Sektörel güven endeksi Ocak ayında hizmetler, inşaat ve perakende sektörlerinde yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı Sektörel Güven Endeksi araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 96.2 değerine göre yüzde 6.0 artışla yüzde 102 değerine, inşaat sektörü Aralık ayındaki 81.6 değerine göre yüzde 6.7 artışla 87 değerine, perakende sektörü güven endeksi Aralık ayındaki 100.6 değerine göre yüzde 5.6 artarak 106.2 değerine yükseldi.

Hizmet sektöründe görülen artış, son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8.5, yüzde 9.8 ve yüzde 0.6 arttı.

İnşaat sektöründeki artış ise, ; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklanırken, gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 15.9, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 0.4 arttı.

Perakende sektörün güven endeksinde görülen artışın sebebi ise, son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8.9, yüzde 0.2 ve yüzde 7.8 arttı.

(Grafik - Tablo)