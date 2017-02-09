Sektör temsilcileri yorumladı: Yabancıya 'sıfır KDV'li konut' satışlara nasıl yansıyacak?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün Habertürk TV canlı yayınında BloombergHT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen'e yaptığı açıklamalarda yabancıya konut satışında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) kaldırdıklarını açıkladı. İnşaat sektörünün önemli temsilcilerinden; Ağaoğlu, Sur Yapı ve Kuzu Grup gibi firmalar, kararın piyasaya olası etkilerini değerlendirdi.

İnşaat şirketlerinin yabancı bir gerçek kişiye veya bir şirkete, bir işyeri veya konut sattığında, bunun yüzde 18’lik KDV’si istisna edilecek.

Ağbal, KDV düzenlemesinin son yıllarda ciddi sıçrama yapan inşaat sektörüne çok ciddi bir dinamizm getireceğini belirterek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye bölgesi huzur ülkesi. Turistler artık sadece tatil yapmak değil insanların arasına karışmak istiyor. İnsanlar gelip Türkiye'd konut edinmek, iş yeri edinmek istiyorlar. Türkiye'de 1 milyon değerinde konut edinenlere vatandaşlık getiridik. Yabancılara konut satışında katma değer vergisini yok ediyoruz. Otele gelen 7 gün kalıp gidiyor, ama evi olan 7/24 kalıyor. İspanya'ya baktığımızda ciddi anlamda bu alanda yatırım yapılmıştır. Bizim fırsatlarımız ve imkanlarımız İspanya'dan çok daha iyi." diyen Ağbal inşaat şirketlerinin adeta ihracatmış gibi yabancıya döviz kazandırıcı işlem saymak suretiyle vergi yükünü kendilerine iade edeceklerini ifade etti"

Sektör temsilcileri ne diyor?

Milliyet'e konuşan sektör temsilcileri, daha önce yabancıya 1 milyon dolar tutarında gayrimenkul satın alması karşılığında sağlanacak vatandaşlık hakkıyla birlikte KDV teşviğini bir paket halinde alıcılara sunacaklarını ifade etti. Vatandaşlık hamlesinin yılda 10 milyar dolar gelir getirebileceği belirtilirken, kaldırılan KDV’nin de bunu ciddi anlamda destekleyeceği ifade edildi.

Ağaoğlu: Fiyatta da farkettirecek

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, vatandaşlık ve KDV düzenlemesini içeren yeni bir atak başlatacaklarını açıkladı. Ağaoğlu “Doğru olanı sonunda buldular. Dünyada da uygulama şekli budur. Bu fiyatta da farkettirecek. Neticede ülkeye döviz getirmek için çabalıyoruz. Düzenleme, alım yönönde isteği artıracak. Biz de Ağaoğlu olarak ciddi bir hazırlık içindeyiz. Bunu sosyal sorumluluk olarak ele alıyoruz” diye konuştu.

Sur Yapı: Döviz girdisi anlamında önemli bir karar

Sur Şirketler Grubu Başkanı Altan Elmas, sektör olarak talepleri arasında olan bu düzenlemenin konut satışını teşvik etmek için önemli bir mekanizma olarak işleyeceğini belirtti. Özellikle KDV yükü olan büyük konutlarda alımı olumlu yönde etkileyecek bir uygulama olacağını kaydeden Elmas, “KDV’si 8, 18 olan gayrimenkullere ilgiyi artırır. Ülkeye döviz girdisi anlamında da güzel bir karar. Fiyatın üzerine KDV ilave edilmiş şekilde satılıyordu. Şimdi KDV olmaması hissedilecek ve o farkı göreceğiz. Alıcının direkt olarak faydalanacağı bir düzenleme. Vatandaşlıkla birlikte paket olarak yabancıya sunulabilir. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak” dedi.

Kuzu Grup: Satışlar artar

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, yabancının 2016 yılında 18 bin 189 adetlik alım yaptığına dikkat çekerek, söz konusu teşviklerle daha iyi satış rakamlarına ulaşılacağını söyledi. Kuzu, “Hükümetimiz inşaat sektörünün çok daha iyi noktalara gelmesi için taleplerimizi hızlı bir şekilde değerlendirerek yürürlüğe koyuyor. 2017 yılı sektörümüz adına güzel gelişmelerle başladı ve devam etmekte. 1 milyon dolar üzerinde gayrimenkul alanlara vatandaşlık hakkı verilecek olmasından sonra KDV muafiyetinin de gelmesi satışları ciddi şekilde arttıracaktır” dedi.