Sektör temsilcileri Reuters'e konuştu: İran taahhüt ettiği gazın yarısını veriyor

İran'ın Türkiye'ye gaz sevkiyatını bir süre kesmesinin ardından sektör kaynakları tartışma yaratan açıklamalar yaptı. Reuters'a bilgi veren bir sektör temsilcisi, İran'ın teslim edilmesi gereken gaz miktarı ile teslimat basıncının anlaşma kurallarına uymadığını söyledi. İran'dan Türkiye'ye doğal gaz teslimatının ise taahhüt edilen miktarın yaklaşık yarısı olduğu belirtiliyor.

İran, Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatını ülke genelinde soğukların hakim olduğu dönemde kesmiş, bunun ardından elektrik santralleri ve sanayiye gaz kısıntısına başlanmıştı. Gaz kısıntısı, İran’dan akışın tekrar başlamasıyla birlikte yarı yarıya azaltıldı. Normal koşullarda İran’dan Türkiye’ye günde 28 milyon metreküpe (mcm) kadar doğal gaz gelmesi gerekiyor.

"Şartlara uyulmadı"

Reuters’ta yer alan habere göre, İran’ın Türkiye’ye teslim etmesi gereken gaz miktarı ile teslimat basıncının ikili anlaşmadaki şartlara uygun gerçekleşmediğini söyledi. Hattın İran tarafındaki bakım onarımının bahar aylarına bırakıldığını ifade eden kaynak, bu çalışmanın İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) tarafından yapılacağını belirtti.

Yüzde 20'ye düşürülmüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta son bulacağını belirterek, doğal gazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan BOTAŞ da, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti. İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranı 31 Ocak 2022 tarih ve saat 08.00 itibarıyla yüzde 20’ye düşürülmüştür."