Sektör devleri personel çıkarmaya devam ediyor

Küresel ekonomik krizin bütün dünyada etkisini sürdürmesi nedeniyle büyük şirketler personel çıkarmaya devam ediyor.



Dünyanın en büyük çelik üreticisi Hintli ArcelorMittal, küresel ekonomik krizin çeliğe olan talebi düşürmesi yüzünden ABD'de bir fabrikanın faaliyetlerini durdurmayı ve 400 kişinin işine son vermeyi planladığını açıkladı.



Merkezi Lüksemburg'da bulunan şirket, Illinois eyaletinde Doğu Chicago'da bir fabrikadaki faaliyetlerini süresiz olarak durduracağını ve 5 bin sendikalı ve yüzlerce sendikasız işçinin çalıştığı fabrikadaki işten çıkarmaların 60 gün içinde başlayacağını bildirdi.



ArcelorMittal'dan yapılan açıklamada, "Küresel ekonomik gerileme şirketin ürünlerine olan talebin azalmasına yol açtı" denildi.



Hintli şirket yüzde 12'si Kuzey Amerika'da olmak üzere 315 bin 867 kişiyi istihdam ediyor.



Bu arada dünyanın en büyük tarım ekipmanları üreticisi ABD'li Deere, tarım ile ticari ve tüketici ekipmanları bölümlerini birleştirmeyi planladığını, bu birleştirme sonucunda 200 personelin işten çıkarılacağını açıkladı.



Konut sektöründeki gerileme nedeniyle inşaat malzemeleri siparişleri düşmesine rağmen, güçlü tarım makinaları satışlarından yararlanan şirketin, işten çıkarma kararının eylül ayı sonuna kadar uygulanacağı belirtildi.



Geçen yıl sonu itibariyle 56 bin 700 kişiyi istihdam eden şirket, küresel ekonomik kriz nedeniyle bu yıl şimdiye kadar 1,000'den fazla personelinin işine son verdi.



Öte yandan ABD'li finans kuruluşu Discover Financial Services (DFS), 500 personeli işten çıkaracak.



Kredi kartı şirketi DFS'nin, çalışma gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturan personel azaltımının gelecek ay olacağı belirtildi.



Şirket artan kredi kayıplarını karşılamaya yardımcı olmak için temettü hissesini azaltarak ve hükümetten 1,2 milyar dolar kredi talebinde bulunarak, son aylarda sermayesini destekleme çabası içine girdi.

