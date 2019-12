Seksin neşesi yerine geldi

1970’lerin efsanevi kitabı, 8 milyondan fazla satan “The Joy of Sex” (Seksin neşesi) yeniden basıldı.



Kapağında saçı sakalı birbirine karışmış, çiçek çocuğu sevgilisine çırılçıplak abanan “kıllı adam”ın olduğu, 1970’lerin klasiği “The Joy of Sex” kitabı 2009’da vitrinlere döndü. Etrafını saran “Bir Seks Düşkününün Gizli Günlüğü”,” Ölmeden Önce Seks Yapacağınız 101 Yer”, “Tembel Kızlara İyi Seks Kılavuzu”, “Koşer Seks” isimli kitaplara nispet yaparcasına...



Vaktiyle Woody Allen’ın “Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey” adıyla sinemalaştırdığı kitabın enformasyon çağına uyarlanmış yeni baskısı, bilgi bombardımanı altındaki seksi endişe krizinden kaçıran ve şahanelik idealine düşmekten kurtarmayı amaçlayan bir cankurtaran kılavuz.İnternetsiz, e-mail’siz, cep telefonsuz, teledildodoniklersiz, seksin birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanlar arasında doyasıya gerçekleştiği sanal ortamsız, anında vibratöre dönüşebilen MP3 türünden aletlerin olmadığı bir zamanda, daha çok erkeklere hitaben yazılmıştı “The Joy Of Sex”.



Kimseye zarar vermedikçe her türlü seks mubahtır



Kadınları çıldırtan hayali seks tekniği Venüs Kelebeği’nden de habersizdi dünya o dönemde. Cinsel uyarılma sürecinden, aşamalarından, hormonlardan, feromonlardan, klitoristen, göğüs uçlarının hassasiyetinden, sertleşmenin biyolojik özelliklerinden, cinsel arzuyu şiddetlendiren kimyasal maddelerden, sadece G değil, ondan daha derindeki A ve klitoris ile vajina arasındaki U noktasından da habersizdi. Yeni baskıda 43 yeni bölümde bu eksikleri tamamlandı.



Cinselliği içinden harika şeyler çıkan bir hazine gibi görüp o masumiyetle hareket eden, “Kimseye zarar vermedikçe seksin her türlüsü mubahtır” felsefesi ve saflığın hakim olduğu, gençlerin “savaşma seviş” sloganıyla sokaklara döküldüğü bir döneme ait “The Joy of Sex”.



Seksi orta sınıfın baş köşesine yerleştirdi



Sevişmek için mükemmel bir vücut sahibi olmak şart değil. Sekste ayak başparmağına önem veren; ara sıra birbirini bağlayan; bazen elektrikli süpürgeyi bazen de hızla giden bir motosikleti, dörtlüleri, çokluları, sürekli orgazmı kışkırtan İskandinav mıncık takımını deneyen; iki erkeğin arasında kalan kadına “tereyağlı sandviç” adını veren; klitoristen çok penisten bahseden; sadece bekârete değil, o dönemin önyargısıyla kadınlarda “soğukluğa”, haremağalarının hadım edilmesine, Osmanlı sarayında cariyelerin hazırlanışına ve falaka ile cezalandırılmasına ve teslimiyete de değinen; erkeklere göre yemek kitabı formatında “mezeler, ana yemekler, sos ve turşular” başlıklarıyla yazıldı. Seksi pornonun elinden aldı, orta sınıfın yatak odasının baş köşesine yerleştirdi. Amerika’da seks devrimini ateşleyen kitap haline geldi.



Kitabın yazarı, pornografiyi “Birilerinin yasaklamaya çalıştığı cinsel edebiyat olarak tanımlayan Alex Comfort, Cambridge Tıp Fakültesi mezunu, Kraliyet Londra Hastanesi doktoru, şair, yazar, anarşist ve pasifist bir İskoçyalı. Özellikle balıklar üzerinde yaptığı deneylerle bir dizi keşif sahibi, ciddi bir tıp adamı.



İlk kitabı Arjantin ve Senegal’e yolculuğunu anlattığı, 1938’de basılan “The Silver River”. llk romanı “No Such Liberty”. En iyi romanı sayılan “On This Side Nothing” 1949 tarihli. Hayatını pasifizme adamış, amansız bir militarizm karşıtıydı Comfort. “Authority And Delinquency In The Modern State” adlı kitabıyla anarşist düşünceye katkıda bulundu. Ayrıca yaşlılık biliminin kabul edilmesi ve tıbbın önemli bir dalı haline gelmesine önayak oldu. O yüzden de “Dr. Seks” olarak “The Joy of Sex” kitabıyla tarihe geçmeyi bir türlü hazmedemedi.



Halbuki kitabı rahat, serbest, kendine güvenen bir dille 1973’te, sonradan evlendiği sevgilisiyle geçirdiği iki hafta içinde yazmıştı. Çoğu yerini ilişkisinin coşkusuyla çizerek tamamladı. Kitabın yayımlandığı yıl, ailesini İngiltere’de bırakıp Kaliforniya’ya, Santa Barbara’da bir seks komününe yerleşti. 1985’e dek Amerika’da kaldı.



14 ülkede 8 milyondan fazla satan kitap The New York Times gazetesinin en çok satan kitaplar listesinde 343 hafta kalarak rekor kırdı. Hâlâ da satışı sürüyor. Bu satışlar 1969’da Washington’dayken, 20 yıl içinde yaş haddinin 120 olacağını iddia etmesine rağmen, 2000’de 80 yaşında ölen Dr. Comfort’a 3 milyon dolar kazandırdı.