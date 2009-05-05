Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi 'Düm Tek Tek' ile temsil edecek olan Hadise, 'podyumda seksi görünmekten' hoşlandığını söyledi



Hadise’nin, Moskova’da yaptığı ilk provanın ardından düzenlediği basın toplantısına, uluslararası basından 300 gazeteci katıldı. Hadise, “İlk provam için sahneye çıktığımda Eurovision’un havasını yakaladım. Herkes ’Eurovision’da ne yapacaksın, boşver’ dedi. Ama geldiğime çok memnunum” dedi.



Klibinin erotik bulunması nedeniyle TRT’de yayımlanmadığı iddialarıyla ilgili, “Böyle bir şey yok. TRT erotik bulsa beni seçmezdi. Kitabımda erotik kelimesi yoktur. Hâlâ büyüyorum, sanatçı olarak. Podyumda seksi olmaktan hoşlanıyorum” dedi.



Rus kızlarının Türkiye’ye gitmekten korktuğu ve kendisinin de Rusya’ya gelmekten korktuğu için mi korumayla geldiği sorusuna, “Hayır. Rus kızlarının da Türkiye’den korkmaması gerekiyor. Rus kızlarının en büyük sorunu, çok çekici ve çok güzel olmaları” yanıtını verdi.



“Antalya ve Bodrum’a gittiğimde Ruslar ile karşılaşıyorum. Bu yüzden Moskova’da zorluk çekmedim. Evet, ‘Crazy For You’yu Rus kızlar için yazdım” dedi.

