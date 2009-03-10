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Seksi hemşireye tepki

Türk Sağlık-Sen, manken Tuğçe Kazaz'ın hemşire giysisiyle çıktığı defileyle ilgili suç duyurusunda bulunacak.

10 Mart 2009 02:00

Türk Sağlık-Sen, manken Tuğçe Kazaz'ın hemşire giysisiyle çıktığı defileyle ilgili suç duyurusunda bulunacak. 

Kazaz cüretkâr Kleopatra!

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı açıklamada, iç giyim defilesinde hemşire kostümü kullanılmasına tepki gösterdi.

''Gündeme gelmek, yaptığı işleri duyurmak, adından söz ettirmek isteyenlerin doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarını rencide edecek tavırlar sergilediğini'' savunan Kahveci, ''Hemşirelik mesleğinin böyle bir defilede bir manken tarafından çirkin bir amaç için kullanılması onları rencide etmiştir. Dünden beri hemşireler bizlere elektronik posta atarak, telefonla arayarak duydukları rahatsızlıkları dile getiriyorlar'' ifadesini kullandı.

İç giyim defilesinde kostüm olarak hemşire kıyafeti kullanmanın hastalıklı bir ruh haline işaret ettiğini belirten Kahveci, tepkisini ''Hemşirelerimiz zor şartlar altında insanlara şifa dağıtmak için çaba sarf ediyor. Onların kıyafetlerini bu tür işlerde kullanmak, hastalıklı bir ruh halinin göstergesi olduğu gibi bu, ne hemşirelerin ne de toplumun kabul edeceği bir davranıştır. Mankenler bu tür defilelerde hemşire kıyafetleri giymemelidirler'' sözleriyle ifade etti.

Kahveci, ''Hemşireleri rencide eden defileyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını'' bildirdi.

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