Seks yapmak için günün en iyi saati hangisi?

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre seks yapmak için günün en iyi saati sabah saat 7:30 ya da uyandıktan 45 dakika sonra.

Forza Supplements markasının bin kişi üzerinde yaptığı bir çalışma, insanların sevdikleri aktiviteleri günün hangi saatinde yaptığını ortaya koydu. Özellikle enerji seviyeleri üzerinden yapılan araştırmada, seks saati için endorfin salgılanan zamanın günün sabah saatlerine denk geldiği tespit edildi.

Women’s Health’de yer alan habere göre, bu yılın başında iki bin katılımcı arasında yapılan başka bir araştırma da pazar sabahları saat dokuzda insanların daha tutkulu olduğunu belirlemişti.

Pek çok uzman da sabah seksinde çiftlerin birbirlerine daha bağlı ve sevgi dolu olduğunda hemfikir. Erken saatlerde birlikte olan çiftlerin çok daha iyi seks yaptıkları, araştırmanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç olarak gösteriliyor.