T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Seks yapmak için günün en iyi saati hangisi?

İngiltere’de bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma enerji seviyeleri üzerinden cinsel ilişki için en doğru zamanı belirledi

16 Ağustos 2017 00:53

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre seks yapmak için günün en iyi saati sabah saat 7:30 ya da uyandıktan 45 dakika sonra. 

Forza Supplements markasının bin kişi üzerinde yaptığı bir çalışma, insanların sevdikleri aktiviteleri günün hangi saatinde yaptığını ortaya koydu. Özellikle enerji seviyeleri üzerinden yapılan araştırmada, seks saati için endorfin salgılanan zamanın günün sabah saatlerine denk geldiği tespit edildi. 

Women’s Health’de yer alan habere göre, bu yılın başında iki bin katılımcı arasında yapılan başka bir araştırma da pazar sabahları saat dokuzda insanların daha tutkulu olduğunu belirlemişti.

Pek çok uzman da sabah seksinde çiftlerin birbirlerine daha bağlı ve sevgi dolu olduğunda hemfikir. Erken saatlerde birlikte olan çiftlerin çok daha iyi seks yaptıkları, araştırmanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç olarak gösteriliyor. 

 

ETİKETLER

sekscinselliksabah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24