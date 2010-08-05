Seks turizminin yeni merkezi: Brezilya

T24- Brezilya'da giderek artan seks turizminin çocukları fuhuşa sürüklediğini ortaya koydu.



BBC muhabiri Chris Rogers'ın yaptığı araştırmaya göre, Brezilya'nın seks turizminin yeni merkezi olarak Tayland'ın yerini almaya başladığını ve ülkede bu sorunla mücadele girişimlerini anlatıyor.



Bikinisi öyle ufak ki vücudunun da ne kadar küçük olduğunu eleveriyor.



13 yaşından daha büyük durmuyor; öğle sıcağında sokaklarda müşteri bekleyen onlarca kızdan biri, o da.



Bir çoğu favela denen, gecekondu mahallelerinden geliyor.



Arabamı park ederken, dikkatimi çekmek için dansetmeye başlıyor.



"Merhaba, adım Clemie, bir program ister misiniz" diye soruyor.

Program, bir saatlik seksin şifreli adı.

Karşılığında beş dolardan az bir ücret istiyor.

Bir bahane bulup yakınlardaki genelev mahallesine ve barlara gidiyorum.

Recife kenti emniyet birimleri bu tür faaliyetleri sona erdirmeyi vaat ediyor zira kent dört yıl sonra, ekonomisini bir hayli geliştirecek bir etkinliğe, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Ama çocuk fahişelerin sokaklardan silindiğine dair fazla bir kanıt yok.



Küçük yaşta seks





Brezilya, ucu bucağı olmayan kumsallarının rekor sayıda turisti çekmesi sayesinde kısmen de olsa küresel mali krizle başetmeyi başardı.

Ancak Brezilya'nın erotik şöhreti uzunca bir zamandır pek de istenmeyen bir turist kitlesini çekiyor.

Her hafta bu tür tatillerde uzmanlaşmış acentalar, ucuz seks arayan binlerce Avrupalıyı çeşitli kampanyalarla Brezilya'ya taşıyor.

Brezilya, Tayland'ın yerini alarak dünyanın en popüler seks turizmi merkezi olmaya başlamış görünüyor.

Fahişelik için yasal yaş sınırı 18, ama Recife'dekilerin pek çoğu çok daha küçük duruyor.

Taksiciler yaşı barlara girmek için küçük olan çocuklarla beraber çalışıyor.

İçlerinden biri, benimle "iki al bir öde" pazarlığı yapıyor, ayrıca bir motele götürmeyi teklif ediyor.

Pia, kısa kollu pembe bir bluzla mini etek giymiş.

13 yaşındaki bu kız çocuğu, fahişelik hayatını bana anlatmayı kabul ediyor.

Her gece şafak sökene kadar genelev mahallesinde çalıştığını, annesi ve kendisinin uyuşturucu alabilmesine yetecek parayı kazandığını anlatıyor.

"Gece başına genellikle 10'dan fazla müşterim oluyor - her biri 10 real ( 5.50 ABD doları, yaklaşık 8 Türk lirası) ödüyor ki bu bir parça crack almama yeterli." diyor.

Pia fahişelik yapmaya yedi yaşında başlamış.

UNICEF'in verilerine göre Brezilya'da onun gibi 250 bin çocuk fahişe bulunuyor.



Baskınlar



Bir kaç sokak ileride, bu kez çocuk travestiler karşıma çıkıyor.

14 yaşındaki Ronison ve 12 yaşındaki Ivan, kuzenler.

Giydikleri topuklu ayakkabılar ve ağır makyaj sayesinde hayli ikna ediciler.

"Ailelerimize bakabilmemiz, pirinç ve diğer gıda malları alabilmemiz için para lazım" diyor Ronison.

"Ebeveynlerimiz çok da endişelenmiyorlar. Ne zaman gidip ne zaman döneceğimizi söylüyoruz. Sonra yiyecek alabilmeleri için kazandığımız parayı veriyoruz. Paranın nereden geldiğini biliyorlar ama bu konuyu aramızda hiç tartışmıyoruz."

Seks turizminin merkezi, geçen yıla kadar 800 kilometre ötedeki Fortaleza'ydı.

Ama Ceara eyaletinin merkezi olan Fortaleza, 2014 yılındaki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak kentlerden biri ve yetkililer, açıkça burada seks turistlerinin istenmediği mesajını veriyor.

Her hafta silahlı polis ekipleri genelev mahallesine baskın düzenleyip 18 yaşından küçükleri topluyor.

Bu tür baskınlarda yakalanan çocuk fahişeler ise hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan merkezlere yerleştiriliyor.

Bu merkezlerden biri olan Centro de Recuperacao Rosa De Saron'da boş yer yok; çünkü çocukların onları fahişeliğe sevkeden yoksulluğa geri gönderilmemeleri için çalışılıyor.

Merkezi kuran Jane Sueli Silva, buradaki kızların çoğunun 12 ile 14 yaşlarında olduklarını, rahim ağzı kanseri ya da hamilelik vakalarıyla sıkça karşılaştıklarını söylüyor.

İngiliz yardım kuruluşu Happy Child International, sayıları giderek artan sayıda çocuk fahişeyi koruma altına alabilmek için daha fazla sayıda merkez kurmayı planlıyor.