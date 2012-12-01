'Seks turizmi' videosu sahte çıktı

Ukrayna'ya seks turizmi için giden bir Türk'ün, Defacto grubu tarafından elleri kollarının bağlanarak ‘seks turizmine hayır’ yazılı bir dövizle otoyola bırakıldığı video sahte çıktı.

Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre 18 Kasım’da Youtube’a konan video, yönetmen Aleksander Melnik imzasını taşıyor.

Melnik’in birçok kısa filminde rol alan Maksim Golovin de videonun başrolünde.yer alıyor.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, ajansın “Gerçekten Defacto adında seks turizmi karşıtı bir grup olup olmadığı” sorusuna yönetmen, “Başlamak için hiçbir zaman geç değil” yanıtını verdi.

Videoda otel odasına bir seks işçisi çağıran Türk, kapıyı açınca üç kişi tarafından saldırıya uğrarken görünüyor, elleri kolları bağlanıp yüzü de kapatıldıktan sonra bornozuyla, üzerine “seks turizmine hayır” yazılı bir dövizle otoyol kenarına bırakılıyor.