Seks ticareti ağı yönetmekle suçlanan R.Kelly'nin davasında, avukatların erteleme talebi kabul edildi

Seks ticareti ağı yönetmekle suçlanan ABD’li R&B şarkıcı R.Kelly’nin davasında avukatların savunma için ek süre isteği kabul edildi.

Brooklyn’deki federal mahkemede görülen davada ABD Bölge Yargıcı Ann Donnelly, jüri seçiminin 9 Ağustos’ta olacağını ancak duruşmanın ilk ifadelerinin 18 Ağustos’ta alınacağını duyurdu.

Tutuklu yargılanan şarkıcı Kelly, bir ay önce avukat ekibini değiştirmişti. Yeni avukatlar, New York’ta görülecek davanın daha da ertelenmesini, yeterli hazırlık yapamadıklarını belirtti. Yeni avukatlar, Brooklyn’deki cezaevine transfer edildiğinde 14 gün karantinada kalan Kelly’le yüz yüze görüşemediklerini belirtmişti.

Avukatların kefaletle serbest bırakılma talebi ise yargıç tarafından hızla reddedildi.

Grammy ödüllü R&B şarkıcı R. Kelly’nin kadın ve hız çocuklarını hedef alan bir seks ticareti ağını yönettiği ortaya çıkmıştı. Federal savcılar, ağın konserlerde hedef belirleyip peşlerine düştüğünü söylemişti.

Kelly hakkında uzun yıllardır cinsel suçlarla davalar açılıyor. Şarkıcı, 2002 yılında Chicago’da çocuk pornosu bulundurmakla yargılanmış, 2008’de beraat etmişti.