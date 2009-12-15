Seks partisi yok, iddialar asılsız

T24- Alman polisine göre, Kazım ve arkadaşlarına 'prens' lakaplı gece kulübü işletmecisinin eskort kızlar yolladığı iddia edilirken adı şike dedikodularına karışan Kazım, hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'ndan da ünlü futbolcuyu savunan açıklama geldi: “Haber kaynağıyla görüştük. Bahis skandalında futbolcumuzun değil, Kazım isimli bir menacerin adı geçiyor!”



İsmi son dönemde skandallarla anılan Colin Kazım hakkını mahkemede arayacak. Adı bahis soruşturmasına karıştığı iddia edilen milli oyuncu dün Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Sportif Direktör Aykut Kocaman’la görüşüp, suçsuz olduğunu söyledi.



‘Avukatlarla takipteyim’



Fanatik gazetesinin haberine göre, iddiaları, menaceri ve avukatlarıyla takip ettiğini belirten Kazım’ın önümüzdeki günlerde hukuki yola başvuracağı bildirildi. Sarı-Lacivertli kulüp, oyuncusuna sahip çıkarken şu an için sadece iddia düzeyindeki bilgilerin, basın tarafından somut delillerle ispatlanmış bir olay gibi kamuoyuna intikal ettirildiği ifade edilirken, “Üzülerek görmekteyiz ki, aynı gazeteler, iddia düzeyindeki bilgilerle Kazım’ı yargılamakta, mahkum etmektedir. ‘Fenerbahçeli iki futbolcu’ ibaresiyle verilen haberlerin, takımımızın tüm bireylerini hiç de haketmedikleri bir şekilde şüphe altına aldığını, bu tip yaklaşımların habercilik etiğine uygun olmadığını önemle vurgularız” denildi.



Haber kaynağı eski polis!



Gündüz saatlerinde bu gelişmeler yaşanırken dün akşam Kanaltürk’teki ‘Son Kale’ programına katılan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, iddiaları çürütebilecek ifadeler kullandı. Mosturoğlu, Kazım’la ilgili haberi yapan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Şaban Arslan’a, “Haber kaynağıyla biz de görüştük. Kazım adının futbolcu mu yoksa başka biri mi olduğunu nereden biliyorsunuz?” sorusunu yöneltti ancak Arslan bu soruya net bir yanıt veremedi. Sinirlenen Mosturoğlu, “Haber kaynağınızla biz de görüştük. Burada adı geçen Kazım bir menacer. Bizim futbolcumuz değil. Net bir bilgi ve belge olmadan futbolcumuzu nasıl suçlarsınız!” dedikten sonra, “Eğer soruşturmada bizim oyuncumuzun adı gerçekten geçiyorsa, gereğini de yaparız” diyerek noktayı koydu.



Gazeteci Şaban Arslan ve Fenerbahçeli idarecinin bahsettiği kaynağın ise Alman Emniyeti’nde görev yapmış, Türk asıllı eski bir polis olduğu, şimdilerde ise araştırmacılık ve yazarlık yaptığı öğrenildi.



Kelepçeden kurtuldu...



Bu arada Kazım’ın yönetimle yaptığı toplantıda ‘kelepçeli seks partisi’yle de bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. İdarecilerin de olayın geçtiği öne sürülen otelin güvenlik kamerasını inceledikleri ve o tarihte milli futbolcuya ait bir görüntüye rastlamadıkları kaydedildi.



‘ Poliste telefon kaydı var’



Kazım’la ilgili haberleri yapan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Şaban Arslan, önceki gece Telegol programında Alman savcılığında milli futbolcuya ait telefon kayıtlarının bulunduğunu ileri sürmüştü. Arslan, uzun süredir teknik takibe alınan Fenerbahçeli yıldızla bahis çetesi arasındaki ilk temasın İngiltere’de oynayan Sırp bir futbolcu tarafından sağlandığını iddia etmişti. Sarı-Lacivertli iki yerli futbolcunun daha işin içinde olduğunu belirten Şaban Arslan, haberlerinin yayınlanmasından sonra kendisini Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun aradığını ve Kazım’la ilgili elinde başka hangi belgelerin bulunup, bulunmadığı yolunda bilgi almaya çalıştığını belirtmişti. Arslan, biri futbola yakın diğeri ise uzak olan iki ünlü işadamının da çetenin Türkiye bağlantısı olduğunu söylemişti.



Futbol Federasyonu: İddialar güvenilir değil



Türkiye Futbol Federasyonu da ortaya atılan iddiaların güvenilirliğinin şüpheli olduğunu açıkladı. Bu spekülasyonların maksadını aşarak, skandalda hiçbir payı bulunmayan kulüpleri ve sporcuları rencide edecek düzeye gelmesi nedeniyle bir çağrıda bulunma ihtiyacı duyduklarını belirten federasyon, çeşitli haber kaynaklarından gelen bilgilerin gerçek olarak kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti. Soruşturmayı yürüten Bochum Savcılığı ile dün sabah temasa geçildiği kaydedilirken, Almanya dışında hiçbir ülke ile paylaşılmayan belge ve bilgilerin en kısa sürede federasyona ulaşmasının beklendiği, kafalardaki soru işaretlerinin en kısa sürede giderileceği bildirildi.