Seks ne zaman acı verir?

Kadınların yüzde 61’i hayatlarının bir döneminde cinsel ilişki sırasında ağrı deneyimini yaşıyor. Biz de ağrıya yol açan “fiziksel” ve “psikolojik” nedenleri, tedavileriyle birlikte araştırdık.



1 - Servikal ağrı



Nerede hissediliyor?



Ağrı, vajinanın derininde ortaya çıkıyor.



Fiziksel nedenler



Cinsel ilişkide uyarılma eksikliği, servikal ağrının en önemli nedenlerinden biri. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kağan Kocatepe, cinsel uyarılma sırasında rahim ile rahim ağzının yukarıya doğru hareket ettiğini belirtiyor.



Eğer yeterince uyarılmazsanız, bu hareket gerçekleşmediği için, penis, cinsel ilişki sırasında adeta bir tampon işlevi üstlenen rahim ağzına baskı yapmaya başlıyor. Bunun sonucunda da ağrı hissediliyor.



Psikolojik nedenler



Ağrı genellikle psikolojik bir soruna işaret ediyor. Bir düşünün bakalım, bilinçaltınızda, kendinizi partnerinize karşı kapatmış olabilir misiniz? Bunun ardında pek çok neden yatabiliyor. Örneğin, partnerinizden eskisi kadar etkilenmiyor veya hamile kalma kaygısı taşıyor olabilirsiniz.



Sorun nasıl gideriliyor?



Ön sevişme yetersiz geliyorsa, bunu partnerinizle paylaşın. Eğer böyle bir sorun yaşamıyorsanız, ağrının kaynağı yaşadığınız duygusal bir çatışma olabilir. Siz iyisi mi bu durumda, partnerinizle birlikte cinsel terapistten destek alın.



2 - Vulva ağrısı



Nedir?



Ağrı büyük-küçük dudaklar, klitoris ile tüylü alanda hissediliyor.



Fiziksel nedenler



Genital herpes ile Bartholin kistleri, vulva bölgesinde gelişen ağrının yaygın faktörlerinden. Genital Herpes nedeniyle dış genital bölgede gelişen ödem ve kızarıklıklar, ilişki sırasında ağrıya yol açıyor.



Bartholin bezlerinin içinde üretilen kaygan ve şeffaf sıvı, cinsel uyarılmayla birlikte, bu bezin kanalından geçerek vajina girişine boşalıyor. Ağrıya neden olan kist de, bu kanalın tıkanması sonucu oluşuyor.



Psikolojik nedenler



Op. Dr. Kocatepe, vulvada gelişen ağrının, cinsel ilişki sırasında yeteri kadar uyarılmadığınızın bir göstergesi olabileceğini söylüyor. Vajinada kayganlaşma sağlanamadığı için cinsel birleşme sırasında penis vulvaya baskı yapıyor, bunun sonucunda da ağrı gelişiyor.



Sorun nasıl gideriliyor?



Herpes virüsünün tam bir tedavisi mümkün değil. İlaç veya merhemle virüsün yatıştırılması hedefleniyor. Virüsün tekrar nüksetmesini önlemek için bağışıklık sistemini güçlendirmeli, aşırı alkol, yorgunluk, hatalı beslenme ve stres gibi durumlardan uzak kalmalısınız. Bartholin absesinde ise tedavi, absenin boşaltılmasıyla gerçekleştiriliyor. Ardından Bartholin kanalı biraz daha genişletilerek absenin tekrar oluşma riski azaltılıyor.



3 - Derin pelvik ağrı



Nerede hissediliyor?



Ağrı daha çok kasıklarda gelişiyor.



Fiziksel nedenler



Pelvis içindeki organlarda geçirilen enfeksiyonlar ve endometriozis, cinsel ilişkide ağrı nedeni olabiliyor. Her 100 kadından 10’unda görülen pelvik enfeksiyonun rahim ve yumurtalıklar arasında oluşturduğu yapışıklıklar sonucu cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı hissedilebiliyor.



Endometriozisden yakınanlar da, kistlere bağlı ortaya çıkan yapışıklıklar nedeniyle, cinsel ilişkide, özellikle de regl öncesi ve sonrasında kasıklarda keskin bir acı hissedebiliyor. Kasıklarda gelişen ağrı aynı zamanda IBS, yani dışkılama bozukluğu ve gaz gibi şikayetlerle gelişen iltihabi bağırsak sendromundan kaynaklanıyor olabilir. Bağırsakların alt kısmı rahimle komuş olduğu için ağrılı şişlik veya kabızlık, cinsel ilişki sırasında kasıklarda da ağrı hissi oluşturabiliyor.



Psikolojik nedenler



Pelvik bölgesinde ağrı, en sık, doğum sırasında yaşanan ciddi bir komplikasyon gibi duygusal travmalar nedeniyle ortaya çıkıyor. Eğer doğum acı veren bir tecrübe olmuşsa, bu durumda kadın aynı acının tekrar yaşanacağını düşünerek cinsel ilişki sırasında kendini kasabiliyor.



Sorun nasıl gideriliyor



Pelvik bölgesinde ağrı hissediyorsanız, zaman kaybetmeden doktorunuzdan randevu alın. Doktorunuz detaylı muayenin yanı sıra sizden smear testi yaptırmanızı da isteyebilir. Tedavide, altta yatan nedene göre, ilaçlar yeterli olabildiği gibi, kimi zaman cerrahi midahale de gerekebiliyor. Örneğin endometriozise bağlı oluşmuş karın içi yapışıklıkların ve kistlerin tedavisi ameliyatla sağlanıyor.



4 - Vajinal kuruluk



Nedir?



Kadınların erotik uyarılar karşısında vajina duvarlarında “terleme” yani salgı oluşuyor. Kayganlaşma adı verilen bu durum, vajina duvarlarını oluşturan hücre tabakalarından kaynaklanıyor. Vajinal kuruluk ise cinsel uyarılma sırasında, vajinada bu kayganlaşmanın olmaması sonucu gelişiyor.



Fiziksel nedenler



Östrojen hormonundaki dalgalanmalar ile menopoz dönemi, vajinal kuruluğun önemli ve sık karşılaşılan etkenlerinden. Bunların yanı sıra, hamilelik, emzirme dönemi, kalp-damar hastalıkları, prezervatif kullanımı ve nadiren doğum kontrol hapları da vajinal kuruluğa yol açabiliyor.



Psikolojik nedenler



Psikolojik sorunlar, stres altında olmak ve ön sevişme sırasında yeterince uyarılmamak önemli nedenlerden.



Sorun nasıl gideriliyor



Vajinal kuruluğun en basit ve etkili çözümü kayganlaştırıcı kullanmak. Piyasada bu amaçla satılan pek çok ürün var. Çoğu kokusuz, tatsız ve steril olan bu ürünlerden kendinize uygun olanı deneyerek bulabilirsiniz. Eğer sorun hormonal değişimlerden kaynaklanıyorsa, doktorunuz östrojenin normal değerlerine ulaşması için size ilaç tedavisi önerecektir.



5 - Vajinismus



Nedir?



Vajinismus, ön sevişme sırasında kadının vajen kaslarını istemsiz bir şekilde kasması sonucunda cinsel birleşmenin hiç olmaması veya çok zor gerçekleşmesi durumu olarak tanımlanıyor.



Fiziksel nedenler



Kronik enfeksiyonlar, kızlık zarının gergin olması gibi durumlar vajinismusa yol açabiliyor.



Psikolojik nedenler



Vajinismusun pek çok psikolojik nedeni olabiliyor. Bu sorundan yakınan kadınların özgeçmişinde cinsel taciz gibi ciddi bir psikolojik travma olabileceği gibi, ağrılı bir jinekolojik muayene, ilk ilişkinin çok ağrılı olması gibi bir durum da söz konusu olabiliyor.



Cinsellik ve ilk cinsel deneyim konusunda yerleşmiş hatalı bilgi ve önyargılar, bilinçaltında penisin girişine karşı kaygı duyulması da yine vajinismusla sonuçlanabiliyor.



Sorun nasıl gideriliyor?



Öncelikle jinekolojik muayene ile soruna neden olabilecek bir hastalığın olup olmadığı saptanıyor. Eğer fizyolojik bir faktör bulunmazsa, tedavide istemsiz olarak ortaya çıkan kasılmaların önlenmesine çalışıyor.



“Davranışçı Seks Terapileri” ile başarılı sonuçlar alınabiliyor. Tedavi süresi hastalığın şiddetine göre bir seanstan 8-10 seansa kadar değişebiliyor. Uzman Psikolog Çiğdem Demirsoy, Vajinal prob yönteminin de vajinismusun tedavisinde önemli bir rol üstlendiğini söylüyor.



Bu cihaz, biofeedback aşamasında devreye giriyor. Vajinal prob sayesinde kadın bilgisayar ekranında vajinal kaslarını kontrol etmeyi öğreniyor. Penis boyutundan çok daha küçük olan bu cihaz, kadına kaslarının ne kadar gevşeyebileceğini net olarak gösteriyor.



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