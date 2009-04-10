Seks mağduru telekız

Bir otel odasında Vince Shlomi ile seks yapmak için 1000 dolara anlaşan Sasha Harris hayatı bir anda karardı. 26 yaşındaki manken ve telekız Harris otel odasında Shlomi ile buluştu! Ancak ikili yatakta birbirine girdi.Aldığı parayı düz seks için aldığını belirten kadın öpüşmeye bile yanaşmayınca öfkeli televizyoncu kadının dudağını ısırıp kopardı.Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Vince'nin telekızın dudağını ısırıp koparmakla yetinmediği ve kızı feci dövdüğü ortaya çıktı. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü şişip kapanan telekızın suratı tanınmayacak hale geldi