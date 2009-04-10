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Dünya

Seks mağduru telekız

Öfkeli televizyoncu istediklerini yapmayan telekızın dudağını ısırıp kopardı ve dövdü!

10 Nisan 2009 03:00

Öfkeli televizyoncu istediklerini yapmayan telekızın dudağını ısırıp kopardı ve dövdü!

Bir otel odasında Vince Shlomi ile seks yapmak için 1000 dolara anlaşan Sasha Harris hayatı bir anda karardı. 26 yaşındaki manken ve telekız Harris otel odasında Shlomi ile buluştu! Ancak ikili yatakta birbirine girdi.

Aldığı parayı düz seks için aldığını belirten kadın öpüşmeye bile yanaşmayınca öfkeli televizyoncu kadının dudağını ısırıp kopardı.


Böyleydi


Böyle oldu

Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Vince'nin telekızın dudağını ısırıp koparmakla yetinmediği ve kızı feci dövdüğü ortaya çıktı. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü şişip kapanan telekızın suratı tanınmayacak hale geldi

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