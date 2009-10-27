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Yaşam

'Seks kölesi yapardım'a suç duyurusu

Kürt sanatçı Rojin, kendisi için “Dağa kaldırır, seks kölem haline getirirdim” diyen gazeteci Serdar Turgut hakkında suç duyurusunda bulundu.

27 Ekim 2009 02:00

Kürt sanatçı Rojin, kendisi için “Dağa kaldırır, seks kölem haline getirirdim” diyen gazeteci Serdar Turgut hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akşam Gazetesi yazarı Serdar Turgut, 24 Ekim tarihinde köşesinde “PKK Teröristi Olmadığıma Pişmanım” başlıklı bir yazı yazdı.

Yazıda Turgut, "Abdullah Öcalan’ın açıklamalarından anladığı kadarıyla dağda toplu seks partileri yapıldığını ve kendisinin PKK’lı olması halinde bunlara militan bir aktiflikle katılacağını" belirtti.

Turgut, yazısında şu ana kadar kendisine çekici gelen hiçbir PKK’lı kadın görmediğini bunun için şehirden Rojin’i dağa kaçırıp dağa kaldırabileceğini söyledi.

Yazısında Turgut, “...Bir hücre oluşturup, şehri basıp Rojin’i dağa kaldırıverirdim olur biterdi... Düşünsenize; yıllarca dağda keyif hayatı süreceğim, dağa kaldırıp seks kölem haline getirdiğim Rojin ile yaşayacağım...” diyordu.

Rojin: Cesaretinin nedeni kürt olmam mı?

Bu yazıdan sonra Rojin Bakırköy Adlisyesi’ne dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu.

Rojin şikayet dilekçesinde Serdar Turgut’un “cinsel taciz” ve “basın yoluyla hakaret” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Rojin daha sonra yaptığı açıklamada, “Serdar Turgut’un ‘dağa kaldırmak’, ‘seks kölesi yapmak’ gibi ağzı salyalı erkek edebiyatının en ucube cümlelerine fütursuzca kullanmaya cesaret etmesinin nedeni, benim Kürt olmam mı, hele de kadın olmam mıdır” diye sordu.

Rojin, Turgut’un yazısına verdiği cevapta Türkiye’nin geleceğini en çok tehdit eden sorunu çözmek için uğraştığı dönemde “gazete köşelerini bazı efendilerinin kalemlerini yaralara tuz basmak, ateşe körükle gitmek, yumrukların biraz daha sıkılmasını sağlamak için oynattıklarını" söyledi.

Soruşturmanın sonunda dava açılırsa Serdar Turgut, 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

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