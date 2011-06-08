‘Seks köleliği serbest olsun’

T24 - Kuveytli kadın politikacı, ülke erkeklerinin zina yapmasını engellemek için seks köleliğinin yasal olması önerisini getirdi.



Kuveyt’te daha önce parlamento seçimlerine katılmış kadın politikacı Selva el Mutari’den tartışma yaratacak bir öneri geldi.



El Mutari ‘seks köleliği’nin yasallaşmasını önerdi. Kuveytli kadın poltikacı bu önerisine gerekçe olarak da seks kölesi satın alan Kuveytli erkeklerin zina yapmayacağını gösterdi. Mutari, Kuveytli yetkililerden, ev işlerine yardımcı elaman bulan şirketlere benzer, seks kölesi tedarik eden şirketlere de izin verilmesi çağrısını yaptı.



Mutari, seks kölesinin nereden bulunacağı konusunda da bir önerisi var; diğer ülkelerdeki kadın mahkumlar. Kuveytli politikacıya göre “savaşların devam ettiği ülkelerdeki kadın mahkumlar için seks kölesi olmak açlıktan ölmekten daha iyi”





‘O KADINLARI ALIN VE BURADA SATIN’



Bir adım daha ileri gieden Muntari seks kölesi temini için adres de verdi:



“Örneğin Çeçenya’da pek çok Rus kadın mahkum var. öyleyse gidin ve bunları Kuveyt’te satmak için satın alın. Erkeklerimizin yasak cinsel ilişkiye girmesinden daha iyidir.”





‘HARUN REŞİD’İN DE 2 BİN CARİYESİ VARDI’



Muntari, ünlü Abbasi halifesi Harun Reşid’in de 2 bin cariyesi olduğunu vurgulayarak, önerisine tarihsel referans da verdi.





