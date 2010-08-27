Seks karşılığı Schengen vizesi!

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Cnntürk'ün haberine göre, skandal, Lahtein’in vize verdiği 20’li yaşlardaki kızlardan birinin elindeki fotoğrafları bir mektupla Estonya gazetelerine ulaştırması ve haberlerin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

Olayın medyaya yansımasının hemen ardından Estonya Dışişleri Bakanlığı Lahtein hakkında soruşturma başlattı.

Gazetelerin çeşitli partilerde kızlar ile eğlenirken çekilen fotoğraflarını yayınladığı Lahtein ise gelişmelerin ardından hemen istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kersti Luha yaptığı açıklamada, Lahtein hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Luha, skandalın ardından istifasını veren Lahtein’in dilekçesinin kabul edildiğini de söyledi.