Seks işçisine polis koruması

T24 - Koruma istemesine rağmen erkek şiddetinin kurbanı kadınlar Emniyet'e ders oldu. Polis, fuhuş yaptığı Maltepe sahilinde tehdit alan hayat kadınının şikayetini kabul edip koruma verdi.



Devrim Tosunoğlu'nun Akşam gazetesinde yer alana haberine göre; Kadına şiddetin önüne geçmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da, emniyet de önlemleri artırıyor. Bu önlemler arasında daha önce defalarca polis ve savcılığa 'eşim ya da sevgilim beni öldürecek' diye dilekçe vermesine rağmen koruma verilmediği için öldürülen kadınlardan ders alıp bu tür tehdit altında olduğu belirlenen kadınlara polis koruması verilmesi yer alıyordu.

bu doğrultuda İstanbul'da özel bir de birim kuruldu ve 100 polis eğitilerek çeşitli ilçelerde tehdit alan kadınların korunmasıyla görevlendirildi. İlk uygulama örneği de Maltepe'den geldi. Maltepe Sahil Yolu'nda otostop yapıp bindiği araçların sürücüleriyle para karşılığı ilişkiye giren ve fuhuş yaptığı gerekçesiyle 14 kez gözaltına alınan G.Y.'ye de koruma verilmesine karar verildi.

Maltepe sahil yolunda geçen yıl 35 seks işçisi kadın hakkında Kabahatler Kanunu ve TCK 225. maddeden işlem yapıldı. Serbest kalan kadınlar yine aynı yerlerde fuhuş yapmaya devam ettiler. Ancak bir süre sonra kadınlar arasında 'bölge kavgası' çıktı.

Seks işçilerinden G.Y. Ataşehir Polis Merkezi'ne başvurarak tehdit edildiğini söyledi. G.Y. polise yaptığı müracaatta aynı sahil yolunda otostop çeken A.B. S.Ö., B. D. ve erkek arkadaşlarının kendisini ölümle tehdit edildiğini söyledi. 18 Ekim 2011'de karakola müracaatta bulunan ve 'Can güvenliğim yok' diyen G.Y.'nin şikayet dilekçesi işleme alındı ve İstanbul Valiliği'ne gönderildi.

Günün her anında korumasını arayacak

2 Aralık 2011'de G.Y.'nin şikayeti yerinde görülerek valilik tarafından 'Çağrı Üzerine Koruma' verilmesine karar verildi. Yazışmaların tamamlanmasının ardından G.Y'ye polis merkezinde görevli polis koruması verildi. G.Y. artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak. Polis koruması en kısa sürede onun yanına gelerek önlem alacak.