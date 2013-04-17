'Seks için kadın voleybol takımlarına yönetici olanlar var'

Dünya voleybol alanındaki çalışmaları ile ses getiren, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Antrenör Eğitmeni Nejat Sancak, Türkiye'de "voleybola dışarıdan bir operasyon var" diyerek, yarı profesyonel voleybol sahnesinde finansal çıkarlar peşinde koşulduğunu belirtti.

Nejat Sancak, Hürriyet gazetesinden Celal Demirbilek’e verdiği ropörtajda, kadın voleybol takımlarının kurulmasının ardında yöneticilerin cinsel motivasyonları olduğunu belirterek, “Cinsel yakınlık kurmak amacı ile kadın takımlarına yönetici olan takım kuran insanlar var. Oyuncu, parasını alabilmek için bu tür insanlara eyvallah demek zorunda kalıyor. ‘Benimle yatarsan paranı alabilirsin diyenler var. Bunu kullanan oyuncu tarafı da, yönetici tarafı da oluyor. Biz bunlarla yatamadıktan sonra niye transfer ettik” dedi.

Özellikle ikinci ve üçüncü ligde bu tür olayların olduğunu ve bunun camiada da bilindiğini anlatan Sancak, “Kurumsallaşmış üst seviye kulüplerden bu tür olaylar yaşanmıyor. Alt liglere bakmak lazım. Değeri 20 bin olana 80 bin veriliyorsa burada bir şey var. Değerinin çok üstünde ücret alan sporcular da her türlü istismarı kabul ediyor. Voleybola dışarıdan bir operasyon var. Yarı profesyonel sistemde finansal bir pasta var. Bu pastayı paylaşabilmek için bir kavga var. Bana ‘bir antrenör sertifikası ver de ben de antrenörlük yapayım’ diyen kulüp başkanları ve yöneticiler var. Ben bakkal mıyım sertifika dağıtayım” dedi.

Türkiye’nin voleybolunu İtalya’nın kontol ettiğini savunan Nejat Sancak,”Bazı ülkeler var, yabancı antrenörlere kapılarını açmıyor. Tayland hiç yabancı antrenör ithal etmiyor. Rusya hep kendi antrenörlerini kullanmaya çalışıyor. ABD’de lig yok. Tüm oyuncuları ABD dışındaki ülkelerde oynuyor” diye konuştu. ABD voleybolunun varlığının yurtdışındaki liglere bağlı olduğunu söyleyen Sancak, “ABD’den oyuncu ithal edilmez ise ABD’de voleybol biter. Biz de sadece kaliteli olanları almalıyız” dedi.