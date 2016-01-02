Seks için en uygun saat kaç?

Sağlık koçu Alisa Vitti, seks yapmak için günün en iyi saatinin 15.00 olduğunu açıkladı.

CNN Türk’ün haberine göre bu saat diliminde hem kadın hem de erkeklerin daha enerjik ve uyarılmış olduğuna dikkat çeken Vitti, özellikle erkeklerin östrojen seviyesinin bu saatlerde zirve yaptığını ve erkeklerin seks sırasında duygusal olarak daha etken olduğunu ekledi.

Erkeklerin en iyi seks zamanı testosteron seviyesinin zirveye ulaştığı sabah saatlerinde de olabiliyor, ancak kadınlar öğleden sonra daha uyarılmış hissediyor. Bu nedenle uzman Alisa Vitti, daha iyi ve partnerinizle daha bütünleşmiş bir deneyim için östrojenin yükselmesini beklemek gerektiğini ifade ediyor.

“Tek sorun, pek çok insanın bu zaman diliminde çalışıyor olması” diyen uzman Vitti, bu anı deneyimlemek için çiftleri plan yapmaya teşvik ediyor.