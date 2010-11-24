Seks hormonu beyni gençleştiriyor

T24 - Kadınların menapoz sonrası aldıkları seks hormonlarının beyni gençleştirici etki yaptığı öne sürüldü.





Menapoza giren kadınlara ilişkin yürütülen bir çalışma, hormon almakta olan kadınların beyinlerinin sağ ve sol taraflarının birlikte çalışabilmesini ölçen testlerde çok iyi performans gösterdiklerini ortaya koydu.

Durham Üniversitesi'nden psikologlar, alınan sonuçların genç kadınların beyinlerinde doğal biçimde üretilene benzer olduğuna dikkat çekiyor.

Bulguları Hormonlar ve Davranışlar dergisinde yayımlanan araştırma menapoz dönemini yaşamış olan 46 ila 71 yaşları arasındaki 62 kadını kapsıyor.

36'sı hormon tedavisi görmekte olan bu kadınların tamamı da sağ ellerini kullanıyordu.

Testler sırasında kadınlardan beyin motor eşgüdüm görevlerini yerine getirmeleri, özellikle de hem sağ hem de sol ellerinden bazı parmaklarla bazı düğmelere basmaları istendi.

Araştırmacılar, her iki elin eşit ölçüde faaliyet gösterebiliyor olmasını beynin her iki parçasının da birlikte daha fazla çalışabilmesinin sonucu olarak görüyor.

Bulgular, seks hormonlarının beynin sağ ve sol parçaları arasında bir geçiş oluşturarak her iki parça arasında karşılıklı etkiletişimi teşvik ettiklerini ortaya koyuyor.

Durham Üniversitesi araştırma ekibinin liderlerinden Dr. Markus Hausmann, ''Seks hormonları beynin faaliyeti konusunda çok işlevsellerdir ve sadece cinsel ya da üreme davranışını değil, bilişsel davranışları da etkilerler'' dedi.

Hausman, ''kadınlar yaşlandıkça beynin her iki tarafına binen yükün paylaşılmasını sağlayarak seks hormonlarının beyni inme ya da diğer rahatsızlıklara karşı korumada daha etkili kılabilir mi'' sorusunu yanıtlamaya çalıştıklarını, ama bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapmaları gerektiğini vurguladı.

Leeds Üniversitesi'nden psikolog Dr. Daryl O'Connor, bulguları, seks hormonlarının cinsel ve üreme davranışların ötesinde etkilere sahip olduğunu gösterme kapasitesine sahip çok önemli tespitler olarak niteledi.

Dr. O'Connor, daha önceki çalışmaların seks hormonlarının beyin fonksiyonlarını mekansal beceri ve hafıza sorunlarına karşı koruyabildiklerini de söyledi.

Ancak Dr. O'Connor da, seks hormonlarının inme ve diğer beyin hasarlarına karşı kadınları koruyabileceğini söylemenin çok erken olduğu görüşünde.

İngiltere'de yaşları 40'nin üzerinde bir milyon kadının menapozun etkilerinin hafifletmek için HRT olarak da adlandırılan seks hormonları aldıkları sanılıyor.



