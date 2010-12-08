T24- Prof. Dr. Halim Hattat, haftada 3 kez seks yapan çiftlerin yapmayanlara göre yaklaşık 10 yıl daha genç gösterdiğini açıkladı.







Ferhan Kaya Poroy'un Radikal gazetesinde yayımlanan (8 Aralık 2010) söyleşisi şöyle:





"Yaşım geçti" demeyin seks yararlı!







Seks gençleştirir mi? Yoksa genç insanlar mı seks yapar?



Seksin sağlığa ve yaşam kalitesine olan faydalarını gösteren çalışmalar giderek artıyor. Gerçekten de kaliteli bir cinsel yaşam erkeklerin de kadınların da uzun süre kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar. Aslında bu çok da şaşırtıcı değil. Çünkü seks vücutta mutluluk hormonları başta olmak üzere pek çok kimyasalın salgılanmasını sağlıyor. Bu maddeler vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. 1982 yılında yapılan bir çalışma erkeklerde cinsel ilişki sıklığının ömrü uzattığını gösterdi. 1981 yılında İsveç’te yapılan başka bir araştırma seks yaşamı erken biten erkeklerin ömrünün de kısaldığını ortaya koydu. Cinsellik görüntüyü de gençleştiriyor. 3500 çift üzerinde yapılan bir çalışma haftada 3 kez seks yapan çiftlerin yapmayanlara göre yaklaşık 10 yıl daha genç gösterdiğini ortaya koydu.



Sağlık için haftada kaç gün seks yapmak lazım?



Mesela haftada 2 kez seks yapmak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklığı koruyan bazı maddeler düzenli cinsel hayatı olanlarda yüzde 30 daha fazla salgılanıyor. Bu da hastalıklara yakalanma riskinizi azaltıyor. Hatta bir araştırma haftada iki kez cinsellik yaşayan erkeklerde hastalık riskinin yarıya indiğini gösterdi. Cinsellik ayrıca iyi bir egzersizdir. Haftada iki kez seks yapmak yılda neredeyse 80 kilometre koşmaya eşdeğer kalori harcatıyor. Böylece kilo kontrolüne de yardımcı olur. Cinselliğin tüm bunların yanında kan dolaşımını hızlandırarak ağrı dindirici özelliği mevcut. Bunun yanında seks ve diğer vücut hormonlarının düzenli çalışmasını, mutluluk hormonlarının salgılanmasın sağlar. Sizi partnerinizle yakınlaştırır. Kendinize olan güveninizi artırır. Stresinizi yönetmenize yardımcı olur. Öyle görülüyor ki cinsellik hem yaşam süresinin uzamasına hem de yaşam kalitesinin artmasına fayda sağlıyor.



Seksin faydaları saymakla bitmiyor. Peki ya kadın istemezse! Ne zaman sorundan bahsedilebilir?



Cinsel isteksizlik cinsel ilgi ve arzuların azalması veya tamamıyla ortadan kalkmasıyla oluşan bir cinsel fonksiyon problemidir. Burada cinsellikle ilgili düşünce, hayal, fantezilerde de azalma söz konusu olabilir. Kadın cinselliğinde önemli noktalardan biri bu sorunun kadında yarattığı etkidir. Son dönemde yapılan çalışmalar kadın cinsel sorunlarının, mesela istek azlığı, orgazm problemi, uyarılma sorunları veya ağrı hastalıklarının hem fiziksel hem de duygusal tatmini azalttığını, genel bir mutsuzluk hissi verdiğini gösteriyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda da cinsel isteksizlik yaşayan kadınlar kendilerini mutsuz, hayal kırıklığına uğramış, yetersiz, kadınlığının azalmış, cinsel olarak başarısız ve eşlerini yarı yolda bırakmış gibi hissettikleri ortaya çıktı. Cinsellikten daha fazla keyif almak istediğini belirten kadınların oranı ise oldukça yüksek. Ortalama yüzde 88 civarında.



Hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Kadınlarda 20-30’lu yaşlardan itibaren cinsel istek sorunlarını görebiliyoruz. Hatta cinsel isteksizlik cinselliğin ilk başladığı dönemden itibaren oluşabiliyor. Ancak özellikle orta yaşlardan itibaren, menopoz süreciyle birlikte vücut hormon değişiklikleri olmasıyla birlikte kadınların cinsel isteksizliğinde artış olur. Yani yaş ilerledikçe cinsel isteksizlik yaşama olasılığı da artar. Ancak burada çok ilginç bir durumdan bahsetmek istiyorum. Yapılan çalışmalar yaşla birlikte cinsel isteksizlik yaşayan kadınlarda artış olduğunu ancak bu durumdan rahatsız olan kadınların sayısının azaldığını gösteriyor. Yani kadınlar yaşla birlikte cinsel isteksizlik yaşasa da bu durumdan rahatsız olmuyor. Bize göre kadınlar yaşla birlikte meydana gelen değişiklikleri ve cinsel sorunları “normal” kabul ediyor. Bir de bizim toplumumuzda “benim artık yaşım geçti.” “Anneanne yaşındayım, cinsellikle ne gibi bir alakam olabilir” gibi bir anlayış görüyoruz. Bu durumda da çözüm aramaya yönelmiyorlar. Oysa kadınlarda tüm cinsel sorunların tedavisi vardır.



Cinsel isteksizliğin nedenleri neler?



Cinsel isteksizlikte bir veya birden fazla faktör bir arada görülebiliyor. Hormonal eksiklikler cinsel isteksizliğin başta gelen nedenlerinden biri. Bu nedenle menopoz sonrası kadınların dikkatle izlenmesi gerekiyor. Özellikle son dönemde hayat tarzı faktörleri önem kazandı. Sağlıksız beslenme, egzersiz seviyeleri, sigara-alkol kullanımı, aşırı stres gibi faktörler cinsel isteği azaltabiliyor. Bir de sorun altta yatan hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Özellikle depresyon ve endişe-kaygı hastalıkları, nörolojik problemler, ameliyatlar, kullanılan ilaçlar cinsel isteği azaltabilir. Kadının isteksizliğinde partnerinin etkisi de büyük. Partnerinde erken boşalma, isteksizlik varsa kadın da etkileniyor. Hatta bazı durumlarda partnerin sağlık sorunları veya kullandığı ilaçlara kadar araştırıp tedaviye öyle karar veriyoruz



Yaşın rolü nedir?



Kadın cinsel sorunları hormonal değişiklikler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle ilerleyen yaşlarda daha sık görülüyor. Özellikle cinsel isteksizlik, uyarılma ve ağrı sorunu yaşayanlar artıyor. Kadın cinsel fonksiyonlarında yaşla birlikte hem yapısal hem de fizyolojik değişimler meydana gelir. Yaşı ilerleyen kadın cinsel problemler yaşamaya başlarsa “Artık cinselliğim bitti” diye düşünebiliyor.



Erkek cinsel sorun yaşadığında kadın ne hissediyor?



Erkekten kaynaklanan problemlerin kadın üzerindeki etkisi çok önemli bir konu. Çalışmalarımız erkekte sertleşme probleminin kadında cinsel tatmini neredeyse yarı yarıya azalttığını gösteriyor. Ancak daha önemlisi erkek cinsel sorun yaşadığında kadın suçu kendinde arayabiliyor. Kendine güveni azalıyor. “Beni aldatıyor mu” veya “Beni artık beğenmiyor” diye düşünebiliyor. Çalışmalarımızda 10 kadından 5’inin çekiciliğini yitirmiş hissettiğini bulduk. Kadın eğer erkek cinsel sorunlarının sadece strese ve psikolojik etkenlere bağlıyorsa eşi ile iletişim kurmuyor. Erkekler de ihtiyaçları olan yardımı almaya daha az yatkın oluyor. Yani kadın etkileniyor ancak eşiyle konuşmazsa sorunun çözümü daha güç oluyor. Biz bu durumda kadın ve erkeğin oturup birbirlerine samimiyetle hislerini, düşüncelerini anlatmasını ve çözüm yolu aramasını öneriyoruz.



Cinsel isteksizliğin tedavisi var mı?



Cinsel isteksizlik ve diğer kadın cinsel problemlerinde öncelikle doğru tanı koymak gerekir. Biz bu tip bir problem ile gelen kadın hastalarımızı jinekolojik, nörolojik, hormonal, metabolik ve psikolojik yönden inceliyoruz. Çeşitli tanı ve test yöntemleriyle teşhis netleştirildikten sonra uygun tedavi yolları belirliyor ve hastayla paylaşıyoruz. Kısaca: eğer problem hayat tarzı ile ilgili ise bunlar değiştirilir. Beslenme, egzersiz, alışkanlıklar çok önemli. Altta yatan hastalıklar da araştırılıp sorun varsa çözümlenir. Hormon eksikliği söz konusu ise dışardan desteklenebilir. İlişki problemleri veya depresyon-kaygı-aşırı stres faktörleri veya başka psiko-sosyal nedenler varsa terapiler ile tedavi edilir. Kadın cinselliğinde sistemik veya lokal ilaç tedavilerinin yanı sıra psiko-sosyal tedaviler, kişisel psikoterapi ile çift terapileri de çok önemlidir.





Orgazmın sırrı



Orgazm nedir? Nasıl oluşur?



Kadınların çok küçük bir yüzdesi sadece cinsel birleşme ile orgazma ulaşır. Bunun nedeni cinsel anatomidir. Anatomik olarak klitoris kadında orgazmı yöneten ana dokudur. Klitorisin 15 cm’lik 2 bacağı vajinayı sarar. Birleşme esnasında bu bacaklar titreşir ve orgazm meydana gelebilir. Kısacası orgazm yine klitorise bağlı oluşur. Burada bilinmesi gereken nokta vajinal orgazm diye ayrı bir kategorinin gerçek olmadığı, orgazmın klitoris tarafından yönlendirildiğidir. Bu nedenle bir kadın önsevişmede veya cinsel birleşme sonrasında orgazm olduğunda da tatminkar bir beraberlik yaşayabilir. Orgazm bozukluğu sürekli veya tekrarlayan biçimde normal cinsel uyarılmadan sonra orgazmın olmaması veya gecikmesi halidir. Yani kadın cinsel olarak uyarılsa ve heyecan duysa da ya hiç orgazm olamaz ya da orgazm hissi azalmıştır veya uyarılara rağmen çok geç orgazm olur.



Orgazm probleminin nedeni nedir?



Kadında cinsel sorunlar yani cinsel istek bozuklukları, uyarılma sorunları, orgazm problemleri, ağrı hastalıkları uzun yıllar boyunca sadece psikolojik olarak değerlendirildi. Oysa kadında erkeklerdeki gibi bu problemlerin kaynağında organik bir sorun görülebilir. Daha da önemlisi kadın cinsel sorunlarında organik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir arada görülmesidir. Örneğin kadınların cinsellik hakkında konuşmasının tabu olduğu bir ortamda yetişen bir kadın bu durumda cinselliğe karşı korku, utanç gibi hisler geliştirip cinsel isteksizlik duyabilir. Bu durumda da cinsel cevabın gelişmesi için gereken damarsal, hormonal, sinirsel faktörler azalıp bir uyarılma veya orgazm sorunu gelişebilir. Tabii ikinci bir noktada kadındaki cinsel sorunların genelde bir arada görülmesidir. Yani bir kadın yaşı nedeniyle vajinal kayganlık sorunu yaşıyorsa ağrı problemi hatta cinsellikten uzaklaşma yaşayabilir. Orgazm bozukluğunun altında organik, psikolojik veya sosyal faktörler vardır. Kadın orgazmı özellikle beyin tarafından yönetilir ve lokal faktörlerle desteklenir. Bunların yanı sıra kişisel veya ilişkiye dair sorunlar da probleme yol açar veya artırır. Özellikle cinsel istek azlığı, uyarılma sorunu, kayganlığın yetersiz olması, ağrı problemi yaşaya



Her seferinde orgazm olmak şart mıdır?



Kadınlarda her seferinde orgazm olmak bir zorunluluk değildir. Bunu zorunluluk gibi gören ve bu beklenti içinde olan kadınlarda bir kere orgazm sorunu oluşursa bu beklenti nedeniyle performans endişesi yaratabilir. Bu da orgazm sorununu ilerletebilir. Orgazm cinsel ilişkinin fiziksel, duygusal ve ruhsal tatmin hissini ifade eden bir durumdur. Ancak her seferinde yaşanmasını beklemek yanlış olabilir. İnsanların organik, psikolojik durumu, cinselliğe hazır olmayan ruh hali, iyi konsantre olamama, cinsellik sırasında heyecanlarını yok eden bir olay yaşanması gibi faktörler nedeniyle cinsel ilişki sırasında bazen orgazm yaşanmayabilir. Orgazm olmadığında “hiç iyi bir cinsellik değildi” anlayışı doğru değildir.



Orgazm olamayan bir kadın ne zaman doktora başvurmalı?



Dönemsel olarak bahsettiğimiz faktörler nedeniyle orgazm sorunu yaşanabilir. Ancak bu problem ısrarlı bir şekilde devam ediyorsa tedavi için mutlaka doktora başvurmak gerekir.