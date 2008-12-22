Seks çipi geliyor

Golün seksten farkı yok!

İngiliz bilim insanları, beyinde zevk merkezlerini harekete geçirecek elektronik bir çip geliştiriyor. 10 yıl içinde kullanıma hazır hale gelmesi beklenen çip fikri, “derin beyin uyarımı” alanındaki gelişmelerden doğdu. Geçtiğimiz aylarda, gözlerin hemen arkasındaki orbitofrontal kortekse odaklanan Oxford Üniversitesi’nden bilim adamları, yeni dürtü hedeflerinin beynin bu bölgesi olduğunu duyurdu. Bu bölge yemek ve seksten alınan zevk duygusuyla ilgili faaliyet gösteriyor.Sekste “haz yitimi” yaşayan, yani cinsel ilişkiden artık zevk almayan insanlara ilaç olması beklenen çalışmanın esası, orbifrontal korteksin dışarıdan uyarılması esasına dayanıyor. Araştırmayı yapan uzmanlardan Tipu Aziz, 10 yıl içinde bu bölgeyi uyaran bir çip geliştirilebileceğini söyledi. Çipin işe yarayacağını söyleyen Aziz, birkaç yıl önce bilim adamlarının, seks arzusu olmayan bir kadının beynine böyle bir çip taktığını ve kadının seksüel olarak çok aktif hale geldiğini belirtti.Ekonomik krizin neden olduğu stresin yarattığı etkileri inceleyen Arjantin’deki Maimonides Üniversitesi çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre, finansal kriz kadınların ve erkeklerin cinsel arzularını olumsuz yönde etkiliyor. Erkeklerin özellikle ekonomik krizden kaynaklanan korkudan dolayı ereksiyon problemiyle karşılaştığı belirtiliyor. İspanya’daki Bernabeu Enstitüsü’nde gerçekleştirilen çalışmada da erkeklerin cinsel isteklerindeki azalmadan dolayı iktidar ilaçlarına başvurduğu belirlendi. İspanya’da son aylarda Levitra, Viagra gibi ilaçların satışında artış yaşandı.