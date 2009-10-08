Haydar Dümen, Müjde Ar'ın "Türkiye'de sevişme bakanlığı kurulsun" açıklamasına ilginç bir yorum getirerek, 'Seks bakanlığı kurulsun' dedi.



Müjde Ar'ın "Sevişme bakanlığı kurulsun" sözlerine Dr. Haydar Dümen'den farklı yorum: Sevişme o kadar problem değil! Herkese kendi bakanlığı yeter ama seks bakanlığı kurulsun!



"Sevişme bakanlığı kurulduktan sonra seks bakanlığı da kurulsun derse ne yapacağız?" diyen Dümen; sözlerine şöyle devam etti:



"Milletin derdi biraz da çocuk, biraz da aile değil mi? Sevişmek için bakanlığın gereği yok. Herkese kendi bankası, kendi bakanlığı yeter ama seks ya da evlilik bakanlığı kurulursa kurulsun. Çünkü o problem ama sevişme o kadar problem değil!"



Bekar sanayi kurulmalı



Saba Tümer'in programına konuk olan Haydar Dümen, Türkiye'deki cinsel sorunlara dikkat çekerek, 'bekar sanayi'nin kurulması gerektiğini de söyledi. Türkiye'de her şeyin evlilik üzerine kurulduğunu ve evlilik çatırdadığı zaman sanayinin çökeceğini iddia eden Dümen, şöyle konuştu: "İnsanlar evlenmeyecekse ya da 50 yaşından sonra boşanacaksa; bekar sanayinin nimetlerinden yararlanması gerekir. Bunların hepsi zaman içinde olacak..."



'Başına da beni getirsinler' demişti



Müjde Ar, "Türk aile yapısını bozan bazı dizilere şifre konmalı" diyen Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Kavaf'a tepkisini şöyle dile getirmişti: "Selma Hanım aileyle, kadınla uğraşsın. Bir de sevişme bakanlığı kurulsun; başına da beni getirsinler!"



Uzun evliliklerde beyinsel takılsınlar



Haydar Dümen, evlilikte monotonluğun cinselliği öldürdüğüne dikkat çekti ve ekledi: "70 yıl, 60 yıl aynı kadın, aynı erkek olunca cinsellikten fazla şey ummayın. Beyinsel gidin, duygusal gidin. Evliliğinizin çatırdamaması için daha sağlam temeller üzerine adım atın."



