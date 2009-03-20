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Sağlık

Seks bağımlıları güzelliği önemsemiyor

Sürekli sevgili değiştiren erkeklerde, kökleri çocukluğa inen büyük sorunlar olabileceği öne sürüldü.

20 Mart 2009 02:00

Sürekli sevgili değiştiren erkeklerde, kökleri çocukluğa inen büyük sorunlar olabileceği öne sürüldü.

Psikolog Gülsüm Bacanak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, 'playboy'ların güzellik ya da çekiciliği önemsemediğini belirterek, şunları söyledi:

Onlar için eylem çok önemli

"Seks bağımlısı erkekler; sıkıntıya gelemeyen ve sıkıntısını giderme adına sürekli arayış içindedir. İlgilendikleri tek konu pornografidir. Bu erkekler için karşısındaki kadının güzelliği ya da çekiciliği önemli değildir. Mühim olan eylemdir!"

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