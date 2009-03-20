Seks bağımlıları güzelliği önemsemiyor

Sürekli sevgili değiştiren erkeklerde, kökleri çocukluğa inen büyük sorunlar olabileceği öne sürüldü.



Psikolog Gülsüm Bacanak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, 'playboy'ların güzellik ya da çekiciliği önemsemediğini belirterek, şunları söyledi:



Onlar için eylem çok önemli



"Seks bağımlısı erkekler; sıkıntıya gelemeyen ve sıkıntısını giderme adına sürekli arayış içindedir. İlgilendikleri tek konu pornografidir. Bu erkekler için karşısındaki kadının güzelliği ya da çekiciliği önemli değildir. Mühim olan eylemdir!"

