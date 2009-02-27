Seks 380 milyon yıldır olay



Avustralyalı ve İngiliz bilim adamları 'hamile' balık fosilleri üzerinde yaptıkları incelemelerde 'iç döllenmenin' bilinenden 30 milyon yıl önce başladığını ortaya çıkardı.



Avustralya'da ortaya çıkarılan ve 380 milyon yaşında olduğu tahmin edilen 'Incisoscutum richiei' türü zırhlı balık fosillerinin ikisinde embriyon kalıntılarına rastlayan bilim adamları, bu balıkların günümüzdeki türdeşleri gibi suya bıraktıkları yumurtaların döllenmesi yoluyla üremek yerine 'iç döllenme' yöntemini kullandıklarını sonucuna vardı.



Erkek balık fosillerini de mercek altına yatıran uzmanlar, erkeklerin kasık bölgesinde bulunan 2 güçlü yüzgeç sayesinde çiftleşme sırasında dişilerine tutunduklarını ve bu sayede yumurtaların annenin içerisinde döllendiğini belirledi.



Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Zerina Johanson, 'Yeni bulgular bize seksin düşündüğümüzden erken başladığını gösteriyor' diye konuştu.