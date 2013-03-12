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Ekonomi

Sekreterine 100 bin dolar bıraktı

İşadamı, yaklaşık 40 yıldır Koch'un kişisel yardımcısı olan Mary Garrigan'a 100 bin dolar bırakılmasını istedi

12 Mart 2013 13:12

ABD’li ünlü milyarder Edward Koch, 40 yıldır kendisine hizmet eden sekreterine mirasından 100 bin dolar bıraktı.
 
Şubat ayında hayatını kaybeden ABD’li milyarder işadamı ve eski New York Belediye Başkanı Edward Koch’un vasiyeti açıklandı.

İşadamı ailesine 10 milyon dolara yakın bir malvarlığı bırakırken, vasiyetinde 850 bin dolarlık özel isteklerinin olduğu ortaya çıktı.

Pazartesi günü açıklanan vasiyette Koch ailesiyle ilişkisi olmayan tek kişi sekreter Garrigan oldu.

Garrigan Koch tarafından Washington’da çalıştığı dönemde 1975 yılında işe alınmıştı.

2009 yılında Daily News’e röportaj veren Koch, “Profesyonel hayatımda dört kadını tanırım. Onlar olmasaydı buraya kadar gelemezdim. Mary Garrigan, Ronay Menschel, Diane Coffey ve Patti Harris. Hepsi harika. Her zaman her anımda bana destek oldular ve yakın arkadaşım oldular. Çok sık görüşüyoruz” diye konuşmuştu.

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