Sekiz yılda 450 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu, 57 bini vatandaş oldu

Mülteciler Derneği, Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi olduğunu açıkladı. Dernek, sekiz yılda 450 bin Suriyeli çocuğun Türkiye'de doğduğunu belirtirken, Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının ise 110 bin olduğunu açıkladı.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre, Mülteciler Derneği'nin İçişleri Bakanlğı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 14 Şubat 2020 tarihli verilerinden aldığı bilgiye göre Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu.

Yaş aralığı tablosuna göre; Suriyeli erkeklerin toplam Suriyeli sayısına oranı yüzde 53,7, Suriyeli kadınların ise yüzde 46,3.

0-18 yaş aralığında 1 milyon 660 bin 581 (yüzde 46,31) Suriyeli bulunuyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklarla, Suriyeli kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 521 bin 416. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının yüzde 70,32'sine denk geliyor.

Suriyeli yetişkin erkeklerin sayısı 1 milyon 63 bin 793 (yüzde 29,67). 10 yaşın altındaki Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 373 kişi (yüzde 27,9). Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 268 bin 929 kişi fazla.

Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 68 bin 988 kişi ile 19-24 yaş aralığında.

Yaş sayısı artıkça bu fark azalıyor. 60 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden fazla olduğu görülüyor.

Şehirlerde yaşayan Suriyelilerin sayısı

14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 521 bin 303 kişi oldu. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı geçen aya göre 13 bin 580 kişi arttı.

Suriyelilerin yüzde 98,24'ü şehirlerde yaşıyor. Suriyelilerin hangi şehirde yaşayacağına Göç İdaresi karar veriyor. İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirler Suriyeli alımına kapalı.

İllere göre Suriyelilerin sayısı

En çok Suriyelinin yaşadığı 30 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu da faklılık gösteriyor. En çok Suriyeli bulunan şehir 484 bin 995 kişi ile İstanbul olurken, Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 24 kişi ile Bayburt. Bayburt'u 37 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor.

Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı

Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bini buldu. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor. (30 Aralık 2019 tarihi itibarıyla)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğunu belirtmişti. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 369 bı̇n 690.

Çalışma izni verilen Suriyeli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi.