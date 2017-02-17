Sekiz soruda Münih Güvenlik Konferansı

1. Münih Güvenlik Konferansı’nı bu kadar önemli kılan nedir?

Münih Güvenlik Konferansı, güvenlik politikasıyla ilgili en etkin kişilerin bir araya geldiği tek uluslararası platform özelliğini taşıyor. Hatta aralarında anlaşmazlıklar bulanan ülkelerin güvenlik uzmanları ve politikacıları bile burada buluşur. Pennsylvania Üniversitesi, Münih Güvenlik Konferansı’nı “Dünyadaki en iyi think-thank organizasyonu“ olarak nitelendiriliyor.

2. Münih Güvenlik Konferansı’na kimler katılıyor?

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı’na tüm dünyadan 500’ün üzerinde politikacı, bürokrat, güvenlik uzmanı, uluslararası örgüt temsilcisi ve araştırmacı katılacak. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımcılardan sadece bazıları. Toplam 16 devlet başkanı, 15 başbakan, 47 dışişleri bakanı, 30 savunma bakanı, 90 dolayında milletvekillinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan 59 temsilci konferansa katılacağını teyit etti. Bill Gates ve Bono da yine Münih’e gelecek renkli simalar arasında.

3. Münih Güvenlik Konferansı’nda hangi konular gündeme gelecek?

Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerin tümü, Münih’de de ele alıncak: Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi, İngiltere’nin AB’den ayrılması, NATO ittifakı içindeki anlaşmazlıklar, olası ticaret savaşları, mülteci sorunu, Suriye’deki iç savaş, Çin ve Kuzey Kore odaklı Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler, siber güvenlik, Ortadoğu barış süreci, Avrupa ve dünyada yükselişe geçen milliyetçi akımlar, Ukrayna krizi ve dünya genelinde artan terör tehlikesi, konu başlıklarından sadece birkaçı.

4. Güvenlik Konferansı’na hangi mekân evsahipliği yapacak?

Bu çapta büyük konferanslar genelde şehir merkezlerinin biraz uzağında bulunan mekânlarda yapılır. Münih Güvenlik Konferansı ise şehrin merkezindeki Bayerischer Hof adlı lüks otelde düzenleniyor. 65’i suit olmak üzere toplam 340 oda ve 40 etkinlik salonuna sahip olan otelde, konferans sırasında deyim yerindeyse iğne atılsa yere düşmeyecek. Normalde 700 elemanın istihdam edildiği lüks otele, konferans dolayısıyla 200 eleman takviyesi yapıldı. Üç gün boyunca 1500 porsiyon yemek, 16 bin fincan kahve ve 2 bin şişe bira tüketilmesi bekleniyor.

5. Konferans nedeniyle hangi güvenlik önlemleri alındı?

Otel sıkı bir güvenlik çemberine alındı. Sadece geçerli akreditasyonu olanlar, sıkı güvenlik aramasının ardından otel alanına girebilecek. Geçen yıl 3 bin 700 polis memuru görevlendirilmişti. Eminiyet yetkilileri, bu yıl sayının biraz daha fazla olacağını açıkladı. Ancak 2015 yılında, şehir dışındaki Elmau Sarayı’nda yapılan G7 Zirvesi’nde toplam 24 bin polisin görevlendirildiği düşünülürse, Güvenlik Zirvesi’ndeki polis sayısı hayli mütevazı kalıyor.

6. Protesto gösterileri bekleniyor mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli gruplar tarafından protesto gösterileri düzenlenecek. Resmî izin alınan dokuz ayrı gösterinin yapılması bekleniyor. Geçen yıl en kalabalık gösteri, 3 bin kişinin katıldığı NATO karşıtı protesto yürüyüşü olmuştu. Ancak bu gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında yapıldığından, katılımcılar çoğu kez bunların farkında dahi olmuyor.

7. Münih Güvenlik Konferansı ne zamandan beri düzenleniyor?

İlk kez 1963 yılında düzenlenen konferansı Alman yayıncı Ewald von Kleist ve Amerikalı fizikçi Edward Teller hayata geçirdi. Von Kleist, Hitler’e karşı direniş hareketinin içinde yer almıştı. Aslen Macar asıllı bir Yahudi olan Edward Teller ise hidrojen bombasının mücitlerinden biriydi. İlk olarak “Askerî Bilimler Buluşması“ ismiyle düzenen etkinlik, sonradan Münih Güvenlik Konferansı adını aldı.

8. Konferansın finansmanı nasıl sağlanıyor?

Etiknliğin finansmanı “Münih Güvenlik Konferansı Kamu Yararına Matuf Anonim Şirketi“ adlı bir şirket tarafından sağlanıyor. Şirket büyük oranda devlet desteğinden yararlanıyor. Almanya Federal Meclisi’nde 2015 yılında konuyla ilgili bir soru önergesine hükümetin verdiği cevapta, proje bazlı 500 bin euro, personel ve diğer zorunlu giderler için de 700 bin euro destek verildiği açıklandı. Bunun yanı sıra Münih Güvenlik Konferansı’na ulusal ve uluslararası sponsorlar tarafından da maddi destek sağlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Matthias von Hein