Sekiz haftada 18 puan toplayan Turgutluspor'da camia heyecanlandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 8 hafta sonunda 18 puanla namağlup liderliğini sürdüren Turgutluspor, uzun zaman sonra camiasını şampiyonluk için umutlandırdı.

Geçmiş yıllarda alınan kötü sonuçlar ve yaşanan küme düşme acılarının ardından yeniden çıkışa geçen Turgutluspor\'da taraftarlar da stadı doldurmaya başladı. Teknik Direktör Özgün Kaya\'nın takımın başına geçmesiyle çehresi değişen kırmızı-siyahlılar oynadığı futbolla da geçer not aldı. Profesyonel liglerde yenilgi ile tanışmayan 9 takımdan biri olan Turgutluspor bu hafta son sıradaki Kayseri Erciyesspor\'u evinde yenerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.