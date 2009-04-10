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Yaşam

Seki'ye 24 yıl hapis istemi

Kokain kullandığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan sanatçı Deniz Seki hakkında 8-24 yıl arasında hapis cezası istendi.

10 Nisan 2009 03:00

Kokain kullandığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan sanatçı Deniz Seki hakkında 8-24 yıl arasında hapis cezası istendi. 

Şarkıcı Deniz Seki, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır ve Ankara ile İstanbul’un Şişli, Bahçelievler, Beşiktaş, Eyüp, Kadıköy, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Bağcılar ilçelerindeki 18 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı ile görüşmelerinin dinlemeye takılması nedeniyle gözaltına alınmış, 17 Şubat’ta serbest bırakılmıştı.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Seki, 24 Şubat’ta hakkında yakalama emri çıkarılmasının ardından tekrar gözaltına alınmıştı.

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