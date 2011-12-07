Şekip Mosturoğlu intihara kalkıştı

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Teşebbüs yalanlanmıştı

'Yaktın bizi Şekip'

Şekip Mosturoğlu, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı 04.00 sıralarında Metris Cezaevi’nde tutulduğu A8 koğuşunda, boynunu keserek intihar girişiminde bulundu.Habertürk'ün haberine göre; tutuklandığı 7 Temmuz’dan itibaren depresyon tedavisi gördüğü bilinen Şekip Mosturoğlu, hemen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğazında bir kesik yarası olduğu tespit edilen Mosturoğlu’nun, bu yarayı kesici bir aletle mi yaptığı, yoksa kendisini asmaya mı çalıştığı konusunda bir bilgi verilmedi. Tedavisinin ardından önceki gün akşam saatlerinde cezaevine geri götürülen Mosturoğlu’nun hastanedeki kayıtlarında, intihara teşebbüs anlamına gelen Latince “suicide” ibaresinin yer aldığı öğrenildi.Asbaşkan Mosturoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şike yasasındaki değişikliği veto etmesinin ardından ruh sağlığının daha da kötüye gittiği öne sürüldü. Cumartesi akşamı koğuş arkadaşı Sami Dinç ile kavga ettiği de ortaya çıkan Mosturoğlu’nun geçtiğimiz ay da cezaevinde intihara teşebbüs ettiği öne sürülmüş, ancak bu iddia hem avukatı, hem de eşi tarafından yalanlanmıştı.Şekip Mosturoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nda Haluk Ulusoy ve Levent Bıçakcı dönemlerinde Hukuk Kurulları’nda yer aldı. Ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na seçildi. Mosturoğlu, Sarı-Lacivertli kulübün davalarında avukat olarak görev yaptı, aynı anda Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü.Mosturoğlu, şu anda Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunmasına sebep olan 6222 no’lu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa’nın hazırlanmasına ciddi katkılarda bulunmuştu. Yine yasanın yürürlüğe girmesi konusunda da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la birlikte önemli rol oynamıştı. Büyük emek verdiği yasayla Metris’e girdi.Şike operasyonunun ilk günlerinde Eskişehirspor’un eski teknik direktörü Bülent Uygun, adliye koridorlarında rastladığı Şekip Mosturoğlu’na, “Yaktın bizi Şekip” ifadesini kullanmıştı.