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Sağlık

Şekilli patates püresi

Şekilli pürelerle çocuğunuzu şımartın.

04 Ağustos 2008 03:00

Hazırlama süresi: 20 dakika

2 kişilik

Gerekli malzemeler

4 patates
30 gr tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı rendelenmiş muskat 
1 yumurta 
1 yumurta sarısı 
1 su bardağı rendelenmiş kaşarpeyniri

Hazırlanışı

Patatesleri iyice yıkayıp haşlayın. Soğuyunca kabuklarını soyup iri parçalar halinde doğrayın. Derin bir kâseye alıp ezerek püre haline getirin. ereyağını küçük küçük doğrayıp püreye ilave edin. Tuz ve rendelenmiş muskatı ekleyin. Yumurta ve 1 yumurta sarısını ilave edip yedirinceye kadar karıştırın. Rendelenmiş 1 su bardağı kaşarpeynirini ekleyip iyice karıştırın. Karışımı bir tencereye alıp peynir eriyinceye kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. Fırını 180 dereceye yaralayıp ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın. Püre ılınınca sıkma torbasına doldurup 's' harfi şeklinde aralıklarla tepsiye sıkın. Fırına verip üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Kızarmış patates pürelerini spatula ile alıp servis tabağına dizin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın


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