Seki için yakalama emri

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar, nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılan Seki ile birlikte 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması talebiyle İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.Savcılık tarafından ifadesi alınan Seki, ''kokaini başkalarına vermek'' ve ''başkalarına vermek amacıyla kokain bulundurmak ve satın almak'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Seki ile birlikte 7 kişinin serbest bırakılmasına, 9 kişinin ise tutuklanmasına karar vermişti.