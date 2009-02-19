Seki için yakalama emri

Jandarmanın İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece serbest bırakılan şarkıcı Deniz Seki'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında yakalama emri çıkartılması istendi.
Deniz Seki kokainden gözaltındaDeniz Seki: Kokain kullandım
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar, nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılan Seki ile birlikte 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması talebiyle İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Savcılık tarafından ifadesi alınan Seki, ''kokaini başkalarına vermek'' ve ''başkalarına vermek amacıyla kokain bulundurmak ve satın almak'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Seki ile birlikte 7 kişinin serbest bırakılmasına, 9 kişinin ise tutuklanmasına karar vermişti.