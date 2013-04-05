Seki: Deliller hukuka aykırı, cezamı bozun

Şarkıcı Deniz Seki, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan verilen hapis cezasının temyizine ilişkin dilekçesinde, Fazilet Partisi kapatma davasındaki ''Hukuka aykırı delil mahkemece kullanılamaz'' kararını örnek göstererek kendini savundu.



Ünlü şarkıcı Deniz Seki, ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının temyizine ilişkin dilekçesinde, Fazilet Partisi (FP) kapatma davasındaki “Hukuka aykırı delil mahkemece kullanılamaz, hükme esas alınmaz” kararını örnek gösterdi.

Seki’nin avukatları Bülent Hayri Acar ve Burak Başkale’nin, ''Dolaylı dinleme kayıtlarının aleyhe delil sayılamayacağını'' savunduğu 68 sayfalık dilekçe, dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan Oya Armutçu imzalı habere göre, dilekçede ünlü şarkıcının dolaylı dinlemeye takılıp hakkında ilk tesadüfi delilin elde edildiği tarihin 13 Ağustos 2008 olduğu, kolluğun derhal dinleme kararı için savcılığa başvurması gerektiği halde 92 gün sonra, 13 Kasım 2008’de iletişimin denetlenmesi işleminin gerçekleştiği savunuldu.

Deniz Seki, dilekçede özetle şunları söyledi:

'Haberleşme özgürlüğümü ihlal edildi'

“Haberleşme özgürlüğüm ihlal edildi. Dolaylı dinleme kayıtları aleyhime delil olarak kullanılamaz. Soruşturmayı emniyet yerine yetkisiz jandarma yaptı. Jandarmanın yetkisiz yaptığı işlemler ve hakkımdaki soruşturma yok hükmündedir. Hukuka aykırı elde edilen delillerle cezalandırıldım. Mahkumiyet kararım bozulsun.''

Başsavcılık, temyiz kararını verecek Yargıtay 10. Ceza Dairesi’ne gönderdiği tebliğnamede, Seki’nin temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet kararının onanmasını talep etmişti.

Kararı 10. Daire önümüzdeki günlerde verecek.