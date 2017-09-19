“Şekersiz” yiyecek ve içecekler açlığınızı daha da arttırıyor

Diyet içecekler tüketerek kaloriden tasarruf ettiğini zannedenlerden misiniz? Bunu bir daha düşünseniz iyi olur. Zira Avustralya’da bulunan Sydney Üniversitesinde yapılan araştırmalar, “şekersiz” içeceklerin sizi açlığa ittiğini, çünkü beyninizin tatlı gıdalardan daha fazla kalori beklediğini ve kalorileri almadığı zaman bu yönde bir istek yarattığını savunuyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, besinlerin “diyet” seçenekleri ve özellikle içinde “sıfır” kalori olduğunu savunan ürünler aslında düşündüğümüzden daha zararlı olabilir. Sydney Üniversitesi’nin yaptığı araştırma bu içecek ve yiyeceklerin sizi daha da acıktırarak daha fazla kalori almanıza yol açtığı yolunda bir sonuca vardı.

Syndey Üniversitesi’nden araştırmacılar ürünlerinin içindeki yapay tatlandırıcıların, tam yağ içeren geleneksel ürünlerden daha iyi olduğunu savunanlar ile hepimizin karmaşık bir pazarlama yalanına kandığımızı savunanlar arasındaki tartışmaya eğildi.

Fareler ve sinekler üzerinde yapılan araştırmalar, bu canlıları şeker ve yapay bir şeker olan sukraloz kullanan iki gruba ayırıyor. Araştırmacılar yapay şeker tüketen grubun, gerçek şeker kullanandan daha fazla beslendiğini gözlemledi.