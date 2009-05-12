Şekerbank'tan ilk çeyrekte 44 milyon 253 bin TL kâr

Şekerbank'ın 2009 yılının ilk üç ayında 44 milyon 253 bin TL net kar elde ettiği bildirildi.



Şekerbank'tan yapılan açıklamada, bankanın mevduat büyüklüğünün bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 5,7 milyar liraya ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, Şekerbank'ın, 2009 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 23 oranında artırarak 8,5 milyar liraya yükselttiği, bankanın öz kaynak büyüklüğünün yüzde 14 artarak 1 milyar lirayı aştığı, kredi portföyünün ise yüzde 18 artarak 4,9 milyar lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.



Bankanın, 2009 yılının ilk üç ayında 44 milyon 253 bin TL net kar elde ettiği dile getirilen açıklamada, Şekerbank'ın, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre net faiz gelirlerini yüzde 28 artırdığı bildirildi.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan, Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, bankanın 31 Mart 2009 tarihli finansal tabloları ile ilgili olarak şunları ifade etti:



"Geçmişten gelen ihtiyatlı politika izleme ilkemizi devam ettirerek aktif portföyümüzdeki hazine kağıtlarını vadesine kadar elimizde tutuyoruz. Değerlemelerden kaynaklanacak riskleri yok edip reel sektöre dayalı bir büyüme hedefliyoruz.



Şekerbank'ın ana fonlama kaynağı olan mevduatın pasif içindeki payı yüzde 68'e ulaşırken, mevduatımızın yüzde 87'sini yine kredi olarak kullandırdık. Öz kaynaklarımız ise 31 Mart 2009 tarihi itibariyle 1 milyon 25 bin 161 liraya ulaştı."

