Şekerbank kar açıklaması yaptı

T24- Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, Şekerbank’ın ilk çeyrekteki performansını AA muhabirine değerlendirdi.





Yılın üç ayında Şekerbank’ın kredilerde 5,9 milyar lira büyüklüğe ulaştığını, kredilerdeki yıllık büyümenin yüzde 18, yıl sonundan bu yana gerçekleşen büyümenin ise yüzde 8 olduğunu belirten Uluşahin, geçen yıl kriz ortamına rağmen kredi büyümesini sürdürmeyi hedeflediklerini, bu yıl da aynı stratejilerinin devam ettiğini söyledi.





Bundan dolayı hem aktiflerinin, hem de kredilerinin büyüdüğünü dile getiren Uluşahin, Banka aktiflerinin 9,3 milyar liraya çıktığını bildirdi.





Burada yıllık yüzde 11’lik büyüme gerçekleştiğini belirten Uluşahin, “Biz daha çok mevduata dayalı bir fonlama yapısı sergileyen bir bankayız. Bu bizim en çok dikkat ettiğimiz noktalarda birisi. Mevduatın krediyi karşılama oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti” dedi.





Mevduat toplamına bakıldığında bunun yaklaşık 6,4 milyar liraya çıktığını, buradaki yıllık büyümelerinin ise yüzde 12 düzeyinde gerçekleştiğini bildiren Uluşahin, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karının ise 31 milyon lira olduğunu kaydetti.





Bu yıl bilançoda geçen yılın etkisiyle karşılık ayırma oranlarında özellikle riskli aktiflerde biraz daha muhafazakar yapı tercih ettiklerini vurgulayan Uluşahin, bu oranın yüzde 74’e ulaştığını söyledi.





Uluşahin, “Yani karlılığımızı artırmak yerine potansiyel risklere karşı sigorta diye düşündüğümüz karşılık rasyomuzu daha yükseklerde tutmayı tercih ettik” dedi.





Geçen yıl aynı dönemde Şekerbank’ın yaklaşık 40 milyon lira kar açıkladığını anımsatan Uluşahin, şöyle devam etti:



“Kredi veya net faiz Spread’lerimiz 7,2 seviyesinde. Bu bizi ikinci çeyrek daha da hızlı karlılığa götürecek boyuttadır. Sürdürülebilir ve artan gerçek bankacılık faaliyetlerinden oluşan bir karı sergiliyoruz. Ama geçen yıl birinci çeyrekteki hızlı faiz inişlerinin bilançoya olan etkisini, avantajını bu yıl tabii ki bilançoda hissedemedik. Biz menkul kıymet portföyünden ziyade biraz daha kredi politikalarına ağırlık vermiş bir bankayız. Özellikle geçen yıl ikinci dönemde bunu çok öne çıkardık. O yüzden menkul kıymet portföyümüzün ağırlığını da banka bilançomuzda 23-24 seviyelerine çıktı.”



BANKA ÖZ KAYNAKLARI 1,3 MİLYAR SEVİYESİNE ÇIKTI



Meriç Uluşahin, Şekerbank’ın takip rasyosunun yüzde 7,2’ler seviyesinde olduğunu, burada da sektör ortalamasına yakın bir yerde bulunduklarını söyledi.





Bu risklere karşı bilançolarında, karlarından ayırdıkları rakamın daha yüksek olduğunu, o yüzden daha muhafazakar bir kar açıklamayı tercih ettiklerini anlattı.





Uluşahin, “Ama önümüzdeki dönemlerde bu aradaki farkı, aktiflerimizin ve kredi yapımızın büyümesiyle, oradan gelen kredi Spread’leriyle bir de faiz Spread’leriyle birlikte kapatmayı öngörüyoruz” dedi.





Sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15,76 düzeyinde gerçekleştiğini, bu oranın geçen yılın aynı döneminde yüzde 14,57 olduğunu belirten Uluşahin, orada da bir yükselme olduğunu, ayrıca Banka’nın 500 milyon olan ödenmiş sermayesini 750 milyon liraya yükseltmek üzere sermaye tavanını artırdıklarını, öz kaynaklarının da 1,3 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.





Banka öz kaynaklarında yıllık yüzde 24’lük büyüme yakaladıklarını ifade eden Uluşahin, şöyle devam etti:



“Bu anlamda baktığımızda biz gerçek bankacılık faaliyetleriyle sağlıklı bir büyüme ve bilanço gösteriyoruz. Çünkü bizim kredilerimizin toplam aktiflerimizin içerisinde menkul kıymetlerimizin payı yüzde 23-24 seviyesinde devam ediyor. En yüksek yüzde 25’lere çıkıyor ama bunu kademeli olarak yüzde 20’lere doğru azaltmaya önem veriyoruz.



“BÜTÇEDEKİ HEDEFLERİMİZLE UYUMLU ŞEKİLDE GİDİYORUZ”



Meriç Uluşahin, Şekerbank’ın ağırlıklı olarak bir KOBİ bankası olduğunu hatırlatarak, toplam kredilerinin yüzde 60’ını KOBİ kredilerinin oluşturduğunu, ticari tarafta 3,7 milyarlık kredi büyümeleri olduğunu söyledi.





Uluşahin, özellikle Anadolu’da küçük işletmelerde 1 milyar liralık aktifleri bulunduğunu, burada yılbaşından bu yana yüzde 5’lik büyüme kaydettiklerini bildirdi.





Şekerbank’ın 256 şubesi olduğunu, bu yıl 4 tane iznini aldıkları yeni şubeler ile 260’a çıkacaklarını belirten Uluşahin, bunun yanı sıra planladıkları 5 yeni şube açılışı daha olacağını, bu şubeler için izin sürecine başlayacaklarını söyledi.





Uluşahin, tercihlerinin Anadolu’da fazla banka şubesinin yer almadığı yerler olacağını ifade etti.





Kendi hedefledikleri segmentlerde topladıkları kaynağı krediye dönüştürmeye devam ederek ilerlediklerini anlatan Uluşahin, “Büyümede durmadık bu da bilanço ve karlılığımıza yansıdı. Bütçemizdeki hedeflerimizle uyumlu olarak gidiyoruz. Bundan sonra, bilançodaki büyümenin etkisini karlılığa daha çok yansımasını bekliyoruz. Bu yıl da sürdürülebilir bir karlılığı hem banka için hem de sektör için öngörüyoruz” diye konuştu.



“YUNANİSTAN’DAKİ DURUM BİZİ HİÇ ETKİLEMEZ DİYEMEYİZ”

Son dönemde Yunanistan’daki olayların piyasaları dalgalandırdığını, açıklanan paketin biraz rahatlama sağladığını belirten Uluşahin, burayı biraz daha yakın takip etmek gerektiğini anlattı.





Uluşahin, “Bunun altını çiziyorum ama yine de ben bu yılın geçmiş yıllara göre yurt dışındaki fonlama kaynaklarına daha rahat ulaşabilecek bir yıl olarak düşünüyorum. 2006-2007’deki o rahat ulaşabilen kaynaklar seviyesine çıkamayacağız ama yine de yurt dışı piyasalarda fon kaynakları biraz daha ulaşabilir seviyelerde” diye konuştu.





Tüm dengelere bakıldığı zaman Türkiye’nin biraz daha ayrışacağını dile getiren Uluşahin, özellikle kaynak bulma tarafında da kanalların açıldığını hissedebildiklerini söyledi.





Meriç Uluşahin, Yunanistan’daki durumun Türkiye’ye olan etkilerine ilişkin olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu:





“Hiç yansıması olmaz denemez. Dış ticaret işlemlerini dikkate aldığımızda birinci derecede işlem hacminde bulunduğumuz bir grup orası. Yunanistan’daki sorun İspanya, Portekiz orayı sürüklenir mi, AB ne olur diye soru işaretleri var. Hiç etkilemez diyemeyiz. Şöyle düşünüyorum; kısa vadede biraz daha taşların nereye oturacağına bakmak lazım. İlk hareketler de bu tansiyonun alınan tedbirlerle giderileceğini gösteriyor. Beklenenden daha hızlı bir darbe olmayacak, belki iyileşmeler biraz daha zaman alacak. Ama geçen yıl yaşadığımız bankacılık krizindeki o dalga boyutunda bir dalganın ilk etapta olmayacağı düşüncesi var. Ancak tabii bunu biraz yakın takip edip izlemek lazım.

ŞEKERBANK’IN KAMPANYALARI



Şekerbank’ın üreticinin, üretimin, ziraatin yanında olduğunu anlatan Uluşahin, çok yakında “eko kredi” kampanyalarının devreye gireceğini bildirdi.





Eko Kredi’nin geçen yıl ödül alan bir ürün olduğunu, burudan iyi bir geri dönüş aldıklarını söyleyen Uluşahin, “Ürüten Paketler”in ise özellikle esnaf ve orta kesime yönelik bir kampanya olduğununu belirtti.





Bu pakette de satış rakamlarının çok iyi olduğunu ifade eden Uluşahin, Banka’nın enerjinin tasarrufuna yönelecek alanlarda da daha uygun fiyatlandırma ve vadelerde ürünler sunacağını kaydetti.





Uluşahin, daha sonra eğitim ve sağlık kampanyasının gündeme geleceğini bildirdi. (Milliyet)