Şeker tüketimi nasıl azaltılır?

Diş çürükleri günümüzde şeker denince akla gelen son şey haline geldi, çünkü çağımızın büyük sorunlarından biri olan obezitenin, yani aşırı kilo sorununun birincil sebebi şeker.

BBc sağlık muhabiri Fergus Walsh, şeker, en büyük kalori kaynağı ve günümüzde yetişkinlerin üçte ikisinin, çocukların ise üçte birinin obezite sınırının üzerinde olduğunu göz önünde bulundurursak, şeker tüketimini azaltmanın topluma sağlayacağı yardımı görmek hiç de zor değil.

Obezitenin kalp hastalıklarına, halk dilinde şeker hastalığı olarak geçen Tip 2 diyabete ve çeşitli kanserlere ortam hazırladığını da iddia ediliyor. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu baş diyetisyeni Dr. Alison Tedstone'a göre şekerle tatlandırılmış içecekler tüketirken özellikle dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü Dr. Tedstone bu içeceklerin, aşırı şeker tüketimini teşvik edici özellikleri olduğunu söylüyor.

Beslenme Danışmanlığı Komitesi SACN tarafından analiz edilen 600'e yakın araştırmanın sonucunda, şekerli ve gazlı içecek tüketimiyle Tip 2 diyabet arasında yadsınamaz bir paralellik olduğu görülüyor.

Azalttığımız şekerin yerine neyi koyacağız?

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Susan Jebb hayatımızdan şekeri çıkarırken yağ gibi zararlı besinlerin tüketimini artırmamız konusunda bizi uyarıyor. Profesör Jebb yediklerimizin büyük çoğunluğunu meyve ve sebzelerin oluşturması gerektiğini, özellikle lifli gıdalar ve tam tahıllı ürünler tüketmemizi öneriyor.

SACN da, Profesör Susan Jebb'i, sağlıklı bir yaşam için, her yetişkinin günlük lif tüketimini 30 grama çıkarması gerektiğini söyleyerek destekliyor.

Hangi meyveleri tüketmeliyiz?

Lif tüketimimizi artırabilmek için yapmamız gerekenler kolay. Öncelikle, günde beş porsiyon meyve tüketmemiz gerekiyor. Porsiyondan kasıt meyvenin boyutuna göre değişir; bir porsiyon meyve 2 adet kayısı, 2 adet mürdüm eriği, bir adet elma, yarım adet greyfurt veya bir dilim kavun olabilir. Yani porsiyonlara meyvenin boyutuna göre karar verin.

İkinci olarak, günde iki dilim tam tahıllı ekmek yemeli, lifli yulaf tüketmeliyiz. Gün boyunca bolca sebze tüketmeli ve karbonhidrat ihtiyacımızı karşılamak için kepekli makarna ya da haşlanmış patates gibi besinler tercih etmeliyiz.