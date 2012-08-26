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Yaşam

Bingöl'de şeker toplayan çocuklara işkence yapan çocuklar serbest

Genç'te, bayramın ilk günü mezarlığa şeker toplamaya giden çocuklar, kemer ve dikenli çubuklarla dövülmüştü

26 Ağustos 2012 15:54

Bingöl'de bayramın birinci günü şeker toplmaya giden iki çocuğa işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk yaşları küçük olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Genç ilçesinde bayramın birinci günü mezarlığa şeker toplamayan giden B.Y. ve kuzeni A.Y.’nin mezarlıkta 3 kişi tarafından dövülüp vücutlarında sigara söndürülmesi ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 çocuğu yakaladı. Amca çocukları oldukları belirlenen Y.T. (14), F.T. (13) ve M.T. (12) Doğanca Köyü’ne bağlı Eskiköy Mezrası’nda gözaltına alarak ilçe emniyet müdürlüğüne getirdi.

Burada ifadeleri alınan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan çocuklar, yaşları küçük olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocukların kesin yaş tespitlerinin yapılması için yarın Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

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