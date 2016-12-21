'Şeker Teyze' davasında "Direne direne kazanacağız" sloganı kanıt sayıldı

Beyoğlu’nun Şeker Teyzesi Emriye Uysal’ın, 30 yıldır işlettiği Laterna Kafe’si elinden alınırken söylediği sözler nedeniyle yargılandığı dava dün başladı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, Kafe kapatılmasın diye yapılan basın açıklamaları suç delili gösterildi. Bilirkişi, raporunu, “sanık ve yanında bulunanların ‘direne direne kazanacağız’ sloganı ile görüntü sona ermektedir” diye bitirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 11 yıl hapis istemi Laterna Kafe’nin olduğu bina, Balıklı Rum Vakfı tarafından AK-KA İnşaat’a otel yapılmak üzere verilmişti. Şeker Teyze’nin ve Nâzım Hikmet Vakfı’nın sözleşmesi bitmemişti. Şeker Teyze direnişe geçse de, kafe, 2015 yılı Eylül ayında polis zoruyla boşaltıldı. Beyoğlu Kent Savunması üyeleriyle birlikte, bir süre daha kafenin önünde eylemler yapan Uysal hakkında, AK-KA İnşaat’ın şikâyeti üzerine soruşturma açıldı. 61 yaşındaki Uysal’ın şirketin yetkililerine hakaret ettiği, ölümle tehdit ettiği, 1 milyon TL istediği öne sürüldü. Uysal’ın, “tehdit”, “şantaj”, “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma”, “hakaret”, “mala karar verme” iddialarıyla, 2 yıl 4 aydan, 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkemenin talebiyle alınan bilirkişi raporunda, iki CD’de yer alan üç ses kaydının çözümü yapıldı. Kayıtlar, Uysal’ın kafe önünde yapılan eylemlerdeki konuşmalarıydı. Rapor, “Fotoğrafta, Emriye Uysal’ın da yer aldığı basın açıklaması görüntülerinin sonunda sanık ve diğer yanında bulunanların ‘direne direne kazanacağız’ sloganı ile görüntü sona ermektedir” ifadeleriyle bitirildi.

Müdahil oldular

Davanın ilk duruşması, dün İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşma günü bildirilmediği için Uysal davaya katılamadı. AKKA A.Ş.’nin avukatı Zuhal Akbel, “Şikâyetçiyiz. Sanığın cezalandırılmasını isiyoruz” dedi. Davaya katılma taleplerini kabul eden yargıç, davayı 11 Nisan’a erteledi.