Şeker Piliç'ten 30 milyon liralık yatırım

T24-



Bor, şirketlerinin sürmekte olan yeni yatırımları hakkında da bilgiler vererek, şunları söyledi:



“14 bin metre karelik alanda, yeni bir kesimhane daha yapıyoruz. Bu kesimhane, şirketimize yüzde 40-45'lik bir büyüme sağlayacaktır. Yine ileri işlem tesisimizde, yüzde 50'lik bir büyüme sağlayacak yatırımımız da sürüyor. Gerek yeni kesimhane ve gerekse ileri işlem tesisimiz için yaptığımız bu yatırımların parasal değeri 30 milyon lirayı buluyor. Yeni yatırımlarımız 30 Haziran 2010'da devreye girecek.”



Doğrudan üretime katkı sağlayacak yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte, yüzde 6-6,5 olan pazar paylarını, 2011 yılında yüzde 8-8,5'lara taşımayı hedeflediklerini ifade eden Bor, Türkiye'de beyaz et sektöründe büyük bir rekabet yaşandığına da dikkati çekti.



Bor, Şeker Piliç AŞ olarak Irak'a beyaz et, Hong Kong, Vietnam ve Çin'e ise işlenmiş piliç ayağı ihracatlarının sürdüğünü belirterek, geçen yıl toplam 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. (hürriyet)