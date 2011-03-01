Şeker ölçüm çubukları ücretsiz dağıtılacak

T24 -

Danıştay kararının ardından, şeker hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazı ve çubuklarının bedelinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.





Düzenlemeye göre, kan şekeri ölçüm cihazlarına ait bedeller, SGK tarafından karşılanacak. Ölçüm cihazının yenilenme süresi iki yıl olacak. SGK, bu süreden önce yenilenen cihazın bedelini ödemeyecek.





Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan kan şekeri ölçüm cihazları ise 6 ay süreyle değiştirilemeyecek.





Kan şekeri ölçüm çubuklarının bedeli ise sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak, en fazla üç aylık dönemlerde reçete edilmesi halinde karşılanacak.

Kan şekeri ölçüm çubukları ve kan şekeri ölçüm cihazları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecek. Eczaneler kan şekeri ölçüm cihazları için fark alabilecek ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamayacak.





SUT'ta, Danıştayın iptal kararına neden olan fiyatlandırma ile ilgili de düzenleme yapıldı.

Buna göre, yeni düzenlemede kan şekeri ölçüm çubuğunun fiyatı 32 kuruş, kan şekeri ölçüm cihazının birim fiyatı ise 20 TL olarak belirlendi.





SUT'ta, diğer ilaç ve tıbbi malzemelerin geri ödeme koşullarıyla ilgili de değişiklikler yapıldı.



