Şeker ölçüm çubukları bedava dağıtılacak!

T24

Dinçer, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, çalışma hayatı refahının yükseltilmesi konusunda toplumda bilinç oluşturularak farkındalık düzeyini artırabilmek amacıyla Rixos Grand Otel'de basınla sohbet toplantısı düzenledi.Konuşmasında şeker ölçüm cihazlarına da değinen Bakan Dinçer, şeker ölçüm cihazlarının asgari 2 yıl kullanılabildiğini ve çubuk ihtiyacı durumunda her seferinde bu cihazların alınmasına gerek olmadığını ifade ederek, yaptıkları çalışmayla cihaz ve çubuklar için ayrı ayrı fiyat istediklerini, 35 firmadan aldıkları fiyat doğrultusunda bir karar verdiklerini kaydetti.Çubuklar için en az 29 kuruş fiyat verildiğini anlatan Bakan Dinçer, buna karşın en düşük fiyatı değil 32 kuruş gibi ortalama fiyatı belirlediklerini, cihaz için de 20 lira tespitinde bulunulduğunu bildirdi.Vatandaşların 6 ay içerisinde cihazlarını yenileyebileceklerini, bu sürenin sonunda cihazların 2 yılda bir değiştirileceğini ifade eden Dinçer, ''Şeker ölçüm çubuklarını aile hekimlikleri ve sağlık ocaklarında bedava dağıtacağız'' dedi.Bakan Dinçer, eczanelerin bu konuda vatandaşlardan fark alamayacaklarını da sözlerine ekledi.