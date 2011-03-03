T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şeker ölçüm çubukları bedava dağıtılacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, şeker ölçüm çubuklarını aile hekimlikleri ve sağlık ocaklarında bedava dağıtacaklarını bildirdi

03 Mart 2011 02:00

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, şeker ölçüm çubuklarını aile hekimlikleri ve sağlık ocaklarında bedava dağıtacaklarını bildirdi.



Dinçer, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, çalışma hayatı refahının yükseltilmesi konusunda toplumda bilinç oluşturularak farkındalık düzeyini artırabilmek amacıyla Rixos Grand Otel'de basınla sohbet toplantısı düzenledi.

Konuşmasında şeker ölçüm cihazlarına da değinen Bakan Dinçer, şeker ölçüm cihazlarının asgari 2 yıl kullanılabildiğini ve çubuk ihtiyacı durumunda her seferinde bu cihazların alınmasına gerek olmadığını ifade ederek, yaptıkları çalışmayla cihaz ve çubuklar için ayrı ayrı fiyat istediklerini, 35 firmadan aldıkları fiyat doğrultusunda bir karar verdiklerini kaydetti.

Çubuklar için en az 29 kuruş fiyat verildiğini anlatan Bakan Dinçer, buna karşın en düşük fiyatı değil 32 kuruş gibi ortalama fiyatı belirlediklerini, cihaz için de 20 lira tespitinde bulunulduğunu bildirdi.

Vatandaşların 6 ay içerisinde cihazlarını yenileyebileceklerini, bu sürenin sonunda cihazların 2 yılda bir değiştirileceğini ifade eden Dinçer, ''Şeker ölçüm çubuklarını aile hekimlikleri ve sağlık ocaklarında bedava dağıtacağız'' dedi.

Bakan Dinçer, eczanelerin bu konuda vatandaşlardan fark alamayacaklarını da sözlerine ekledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24