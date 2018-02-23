Şeker-İş Ilgın Sendikası Başkanı: Ilgın Şeker Fabrikası, 33 milyon kar etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Şeker-İş Sendikası Ilgın Şube Başkanı Yusuf Yazır, özelleştirilmesi planlanan şeker fabrikaları arasında yer alan Ilgın Şeker Fabrikası\'nın \'2017-218 Pancar Alım ve Pancar İşleme Kampanyası\'nda 33 milyon lira kar elde ettiğini belirtti. Yazır, kar elde eden bir fabrikanın özelleştirilmemesi, aksine kapasite artırımına gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş\'ye ait 25 şeker fabrikasından 14\'ünün özelleştirilmesine ilişkin ilan Resmi Gazete\'de yayınlandı. Bunun üzerine de tepkiler gelmeye başladı. Şeker-İş Sendikası Ilgın Şube Başkanı Yusuf Yazır, özelleştirilecek fabrikalar arasında Konya\'nın Ilgın ilçesinde bulunan Ilgın Şeker Fabrikası\'nın da yer aldığını belirtti.

Şeker fabrikalarının zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirilmek istendiğini belirten Yazır, Ilgın Şeker Fabrikası\'nın ise 33 milyon kar elde ettiğini söyledi. Yazır, şöyle konuştu:

\'\'Ilgın Şeker Fabrikası, 2017-2018 Pancar Alım ve Pancar İşleme Kampanyası kapsamında 201 bin dekar yerde pancar ekimi yapmıştır. Buradan 1 milyon 455 bin ton pancar üretimi gerçekleşmiştir. Adapazarı ve Kütahya şeker fabrikalarının bizim bölgelerimizden aldığı pancar hariç. Aynı zamanda bu fabrika 2017-2018 kampanya dönemi içinde 140 bin ton şeker üretmiştir. Bu fabrika yine 2017-2018 kampanyasında 33 milyon lira kar elde etmiştir. Burada daimi ve geçici işçiler olmak üzere 350 ila 360 civarında çalışanımız vardır. Kampanya döneminde ise taşeron işçi adı altında 600\'ün üzerinde çalışma grubunu istihdam etmesine vesile olmuştur.\'\'

ÖZELLEŞTİRMEK YERİNE, KAPASİTESİ ARTIRILMALI

Ilgın Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmesi yerine üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade eden Yazır, \'\'Fabrikanın kurulu kapasitesi, günlük 8 bin 500 tondur. Biz, bu fabrikanın kapasite artırımına gitmemişiz. Örneğin 15 bin ton olabilir. Bunu yapmamışız, mevcut yapı içinde kıt kanat tamiratlarla, pansumanlarla fabrikaları kampanyalara hazırlıyoruz. Örneğin Konya ve Çumra Şeker Fabrikasının gün ton kapasitesi 18 ile 20 bin ton civarındadır. Pancar tarımını, rasyonel olarak işleyebilmeniz, verimli ve kaliteli bir şeker elde edebilmeniz, maksimum seviyede karlılığınızı ortaya çıkarmak için de buna ihtiyaç var. Şimdi siz bunu yapmıyorsunuz? Bu yapı içinde fabrikalar zarar ediyor, fabrikalarda şu kadar insan çalışıyor, deniliyor. Bunlar doğru değil. Siz buralara vasıflı, teknik eleman almıyorsunuz. Meslek lisesi mezunlarının bile sayısı azdır. Üniversite ve yüksekokul mezunu çalışanların sayısı azaldı. Bununla da desteklemiyorsunuz buraları ve zaman zaman çıkıp fabrikalar zarar ediyor deniliyor. Bunu maalesef siyasetçilerimiz de söylüyor. O bakımdan bunu doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum\'\' diye konuştu.

Yazır, Almanya\'da düşük kapasiteli 80 ila 100 fabrikanın kapandığını, ancak günlük 20 bin, 25 bin kapasiteli yeni fabrikalar kurup, çiftçilerin yeniden organize edildiğini söyledi. Avrupa Birliği\'nde pancardan şeker elde edilen fabrikaların yüzde 80\'nin, ABD\'de de yüzde 100\'nün çiftçi kuruluşlarının elinde olduğunu hatırlatan Yazır, \'\'Biz onlardan daha liberal bir ülke miyiz, niçin orada çiftçi kuruluşların elinde? Çünkü orada hammaddeyi üreten insanlara kıymet vermek, değer vermek var. O insanların refahlarını, gelirlerini artıracak altyapıyı kurmak için çalışma yürütülmüş. Bizim ülkemizde de bütün bunlar yapılması gerekirken, tam tersi oluyor\'\' dedi.

ŞEKER PANCARI TARIMININ TAMAMEN BİTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle şeker pancarı tarımının bitirilmesinin amaçlandığını belirten Yusuf Yazır, \'\'Bu şeker pancarı tarımının bitirilmesi için projedir. Niçin böyle düşünüyoruz. Türkiye 15 Temmuz\'u yaşadı. 15 Temmuz yaşanırken bir firma, Şeker Kanunu’nun 1 ve 2\'nci maddelerinde değişiklik yapılarak glikozun serbest bırakılmasını talep etti. Tepkiler üzerine bu yasa gerçekleşmedi. Bu lobi faaliyeti sürdürülmeye devam ediyor. 2016 Ağustos ayında şeker piyasasını düzenleyen Şeker Kurumu göreve atanamamıştır. 17 ay şeker piyasasını düzenleyen kurum boş bırakılmıştır. Dolayısıyla bu firmalar gibi firmalar, nişasta bazlı şeker üreticileri piyasayı serbest bulmuştur ve istedikleri gibi mal satmışlardır.\'\'

BU ÖZELLEŞTİRME NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİCİLERİN ÖNÜNÜ AÇAR

Yusuf Yazır, şeker fabrikalarının özelleşmesinin, nişasta bazlı şeker üreten firmaların piyasadan daha çok pay alabilmeleri için pancar tarımını çökertmeye çalışan bir proje olduğunu ileri sürdü. Yazır, \'\'Bu özelleştirme Türkiye\'de nişasta bazlı şeker üreticilerin önünü açar, pazar alanını genişletir. Başka bir şeye yaramaz. Nişasta bazlı şekerden çok kar elde ediyorlar. Bize göre yüzde 50 maliyetleri düşük. Özelleştirmenin doğru olmadığına inanıyorum\'\' dedi.

ŞEHRE GÖÇ BAŞLAYACAK

Yazır, Ilgın Şeker Fabrikası\'nın pancar üretiminde Konya\'daki 8 ilçeye hitap ettiğini, özelleştiği takdirde de pancar üreticisinin zarar edeceğini ve büyük şehirlere göçlerin önünün açılacağını belirtti. Fabrikanın sadece pancardan şeker elde eden bir fabrika olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Yazır, kaba yem de ürettiğini ve bölgede 40 bin büyükbaş hayvanla süt sığırcılığı yapıldığın kaydetti.

İŞÇİLER DE ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMİYOR

Fabrikada 30 yıldır işçi olarak çalıştığını belirten Erdoğan Öztürk, \'\'Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini istemiyorum. 30 yıldır burada çalışıyorum, aldığım ücret aylık 3 bin 660 liradır. Ben emekli olduğunda 3 bin 500 lira maaş alacağım. 160 lira için kendimden fedakarlık yapıp burada çalışıyorum. Fabrikanın özelleşmemesi için ben kendimden fedakarlık yapıyorum\'\' dedi.

9 yıldır çalıştığını belirten Şevket Çırak ise, \'\'Yetiştirme yurdundan istihdam edildim. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini istemiyorum. Ülkemizde özelleştirilen fabrikalar oldu. Bunlara 5 yıl kota koydular. 5 yıl hangi fabrikalar ayakta durdu ki, şeker fabrikaları ayakta duracak\'\' diye konuştu.

28 yılı Ilgın\'da olmak üzere 39 yıldır şeker fabrikalarında işçi olarak çalıştığını belirten Ali Yavuz, da, \'\'Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesinden yanayız. Şeker fabrikalarının kamunun elinde durması, hepimiz için daha hayırlı olacaktır. Ilgın ilçesi için de bu fabrika çok önemlidir Burası ilçenin istihdam kapısıdır. Buranın özelleştirilmesi halinde halkını olumsuz etkileyecektir\'\' şeklinde konuştu.

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