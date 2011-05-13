Şeker hastalarında kanser riski daha yüksek

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Araştırmaya öncülük eden Atlanta Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi epidemiyolojisti Chaoyang Li, kanser ile şeker hastalığı arasındaki önemli ilişkinin kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, özellikle şeker hastası erkeklerde kolon ve pankreas kanseri ile şeker hastası kadınlarda meme kanseri riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.Li ve ekibi, araştırmalarında yaklaşık 400 bin yetişkinle telefonda konuştu. Çalışmanın sonucunda şeker hastası her 100 erkekten 16'sının, her 100 kadından 17'sinin kanser olduğu belirlendi. Bilim adamları, şeker hastası olmayan kişilerde bu oranın erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 10 olduğuna dikkati çekti.Li, Reuterse yaptığı açıklamada, başka araştırmaların da şeker hastalığıyla kanser arasında bağlantı olduğunu ortaya çıkardığını ifade ederek, şeker hastası olmayanlarla karşılaştırıldığında şeker hastası olan erkeklerin kolon, pankreas, rektum, mesane, böbrek ve prostat kanseri, şeker hastası olan kadınların ise meme, kan kanseri ve rahim kanserinin bir türüne yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu vurguladı.Araştırmada, şeker hastası erkekler için en büyük riskin pankreas kanseri olduğu, 10 bin şeker hastasından 16'sının bu kanser türüne yakalandığı, bu oranın şeker hastası olmayanlarda ise sadece 10 binde 2 olduğu kaydedildi.Kadınlar için en büyük riskin ise kan kanseri olduğu, şeker hastası olmayan 1000 kadından biri lösemi olurken, bu oranın şeker hastası kadınlarda 1000 kişide 3'e çıktığı belirtildi.